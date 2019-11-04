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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
AA ve DHA
04 Kasım 2019 - 10:04,

Siirt'te bir usta yaptı, büyük ilgi gördü! Uçakla bile gönderiyorlar

Siirt’te gece saatlerinde kuyularda pişirilip, sabah ekmek üzerinde servis edilen büryan kebabı artık tavada da ikram edilecek.

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Siirt'te kuyu şeklindeki tandırlarda pişirilen tescilli büryan kebabının, taş fırında domates ve biberle buluşmasıyla hazırlanan "büryan tava" lezzetiyle ilgi çekiyor.

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Sütten kesilmiş kuzu etinden hazırlanan ve gün ağarmadan servis edilmesinden dolayı "uykudan feragat ettiren lezzet" olarak adlandırılan büryan kebabı, yıllardır damaklara bıraktığı lezzetle anılıyor.

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Siirt'te bir restoranda, Türk Patent ve Marka Kurumunca 16 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen büryan kebabının müşterilere farklı bir lezzet olarak sunulması için büryan tava hazırlanıyor.

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30 yıllık büryan ustası Murat Kayaalp, 3 metre derinliğinde ve 1 metre çapındaki kuyu tandırlara sarkıtarak tamamen buharla pişirdiği büryanı domates ve biber ile taş fırına sürüyor.

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Büryan kebabı közlenen domates ve biberlerle "büryan tava"ya dönüşerek servis ediliyor.

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Büryan tava farklı tatlar arayan müşterilerce tercih ediliyor.

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Kayaalp, muhabirlere yaptığı açıklamada, büryanın her çeşit sunumuyla vazgeçilmez lezzetlerin başında geldiğini söyledi.

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Büryanın kentin sınırlarını aştığını, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da rağbet gördüğünü ifade eden Kayaalp, "Büryan her ne kadar 16 yıl önce tescillense de yaklaşık 450 yıldır bu bölgenin kültürü olarak varlığını koruyor" dedi.

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Kayaalp, genellikle kahvaltıda tüketilen büryanın hazırlığına gece saat 02.00 sıralarında başladıklarını belirterek, etin kemikli olan kaburga ve omurga kısımlarını pişirilmek üzere bakır kazana koyduklarını, gövdedeki kemiksiz etleri de çengellere astıklarını aktardı.

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Büryan için birinci kalite et kullandıklarını anlatan Kayaalp, "Yaylada otlayan 6-7 aylık, sütten kesilmiş kuzu eti kullanıyoruz. Büryanı özel olarak hazırladığımız 3 metre derinliğinde, önceden yaktığımız kuyu şeklindeki tandırda pişiriyoruz. Yaklaşık 2 saat köz ateşte kendi buharıyla piştikten sonra bu lezzet servise hazır hale geliyor" dedi.

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Büryanı müşterilere farklı lezzetlerle sunmaya çalıştıklarını dile getiren Kayaalp, "Büryan lezzetini tavayla birleştirdik. Yeni ama ilgi çeken bir lezzet oldu. Servise hazır hale gelen büryan kebabını tezgahta kaburga, omurga ve göğüs kısmı olarak ayırdıktan sonra bakır tavalara bırakıyoruz. Tavaya domates ve biberleri de ekledikten sonra taş fırında pişiriyoruz. Domates ve biberler közleniyor. Bu şekilde büryan tavayı müşterilerimize sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Tavada büryan servisini başlattığından beri yoğun siparişler aldığını anlatan büryan ustası Murat Kayaalp, "İş yerimde birçok müşteri büryanı ekmek üzerinde tercih ediyordu. Ancak son bir ayda büryanımızı tavaya koyduk ve buna ’büryan tava’ adını verdik. Gördüğümüz ilgi ve alaka yoğun olunca büryan tava yapımına başladık. Büryan yapımı meşakkatli bir iştir. Gece geç saatlerde iş yerimizi açıyoruz ve özel kuyulara kilolarca büryan hazırlayıp koyuyoruz. Yaklaşık 2 saat sonra çıkarıyoruz. Tamamen doğal olan ve sadece et olan büryanımızı sabah namazından hemen sonra servis etmeye başlıyoruz. Gerek ilde yaşayan Siirtliler ve gerekse il dışında çok sayıda vatandaşlar sabah erken saatte gelerek büryanımızın tadına bakıyorlar" dedi.

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Kayaalp, Siirt büryanının tüm ülkede bilindiğini ve İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmit gibi birçok yere sipariş olarak büryan kebabı gönderdiğini belirterek, siparişleri genellikle uçak yoluyla gönderdiğini söyledi. Kayaalp, "Büryanımız bir tek ilimizde bulunan vatandaşlara servis etmiyoruz. İl dışında yaşayan birçok Siirtli vatandaşlara uçak vasıtası ile gönderiyorum. Büryanı hiç tatmayan ancak yedikten sonra büryanımıza hayran kalan vatandaşlar zaman zaman özel olarak Siirt’e gelirler kendilerine büryan servisi yaparız. İşte bu büryan tava fikri buradan çıktı. Kendilerine özel olarak tava yaptım buna hayran kaldılar. Bir iki sefer bu şekilde yapınca müşterilerim benden büryan tava istemeye başladı. Normalde büryanı ekmek üzerinde servis ederiz ancak bu yeni uygulama ile büryanımızı tavaya koyuyoruz ve servis ediyoruz. Büryan tavanın eti farklı; kuzunun sırt kesimleri ile kaburga kesimleri ile büryan tavayı yapıyoruz. Bunu ben Siirt’te ilk ben yaptım ve gördüğüm ilgiden çok memnunum" diye konuştu.

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Müşterilerden Mithat Ekin, ilk kez yediği büryan tavayı oldukça lezzetli bulduğunu söyledi.

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Herkese bu lezzeti tatmalarını tavsiye eden Ekin, "Farklı bir lezzetle karşılaştık. Büryan kebabını tavada yedim. Tadı gerçekten çok lezzetli" dedi.

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İzmit'te yaşayan Ahmet Yapıcı da uzun yıllar sonra büryan yemek için Siirt'e geldiğini belirtti.

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Her yıl geldiği kentte ilk işinin büryan yemek olduğunu söyleyen Yapıcı, "Siirtliyim ama 10 yıldır İzmit'te ikamet ediyorum. Her sene iş nedeniyle Siirt'e geliyorum. İlk işim de buraya gelip büryan yemek oluyor. Herkese tavsiye ederim. Bu lezzetin İzmit'e de taşınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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