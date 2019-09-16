Şifa niyetine 'goji berry' yetiştiriciliğine başladı

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Rum Böreği, kökeni çok eskilere dayanan börek çeşitleri arasında yer almaktadır. Temel malzemeleri arasında lor peyniri yer alan bu börek, malzemelerin az olması ve tarifinin kolay olması dolayısıyla pratik bir şekilde yapılabilmektedir. Peki, Rum Böreği nedir? İşte, Rum Böreği tarifi hakkında detaylı bilgiler
Trança Balığı, eti beyaz ve iri olmasıyla tanınmaktadır. Büyük olması nedeniyle iki ya da üç parçaya bölünerek satılan Trança Balığı, Sinarit isimli balığın büyük olanına verilen isimdir. Genellikle çorbası yapılan Trança, aşırı lezzetli olarak tanımlanmaktadır. Peki, Trança Balığı nasıl pişirilir? İşte, Trança Balığı hakkında bazı bilgiler