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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
16 Eylül 2019 - 10:00,

Şifa niyetine 'goji berry' yetiştiriciliğine başladı

Elazığ'da babasının köyde uzun yıllar arpa ve buğday ektiği araziye halk arasında "kurt üzümü" olarak bilinen Tibet orijinli 1400 kök goji berry bitkisi eken kamu görevlisi Rahmi Durmuş, elde ettiği ürünleri şifa niyetine çevresindeki insanlara dağıtıyor.

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Elazığ'da, babasının köyde uzun yıllar arpa ve buğday ektiği araziye halk arasında "kurt üzümü" olarak bilinen Tibet orijinli 1400 kök goji berry bitkisi eken Rahmi Durmuş, sağlık açısından birçok faydası olduğuna inanılan meyveyi yetiştirerek, şifa niyetine kullanmaları için çevresindeki insanlara dağıtıyor.

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Merkeze bağlı Günbağı köyünde, babasının isteği üzerine arpa ve buğday ektiği 30 dönümlük araziyi boş bırakmamak için tarımsal üretim yapmaya karar veren Durmuş, araştırmaları neticesinde sağlık yönünden şifa kaynağı olduğuna inandığı goji berry yetiştiriciliğine başladı.

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Arazisinin 10 dönümüne deneme amaçlı 3 yıl önce 1400 kök goji berry diken Rahmi Durmuş, veriminden memnun kaldığı bu meyvenin yetiştiriciliğinin yaygınlaşması için hasadına başladığı ürünleri şifa niyetine ve tanıtım amaçlı çevresindeki insanlara tattırıyor.

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Kendisinden etkilenerek goji berry yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilerle deneyimlerini de paylaşan ve fidan desteği de sağlayan Durmuş, sağlık yönünden faydalı olduğuna inandığı bu meyveyi herkesin tatması için üretiminin yaygınlaşmasına katkı sunuyor.

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Rahmi Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle uzun yıllar boş kalan araziyi babasının isteği üzerine değerlendirmek amacıyla tarımsal üretim yapmaya karar verdiğini söyledi.

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Yaptığı araştırmalar neticesinde her toprak ve iklim şartlarına elverişli, toprak seçimi olmayan goji berry’yi tespit ettiğini kaydeden Durmuş, "Şifalı olduğuna inandığım bu üründen hem ailem hem de çevremdeki insanlar faydalansın diye yetiştiriciliğine başladım. Goji berry’nin birçok faydaları olduğu söyleniyor. Babam şeker hastası olduğu için kendisine gayet iyi geldiğini söylüyor. Goji berry’nin faydalı olduğu düşüncesiyle aileme, çevremdeki insanlara ve bahçemizi yerinde gelip görüp ziyaret edenlere şifa niyetine tüketmeleri için veriyorum" diye konuştu.

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Durmuş, yaklaşık 3 yıl önce deneme amaçlı 10 dönüm araziye diktiği 1400 kök kırmızı ve siyah goji berry’den aldığı veriminin beklentilerinin üzerine çıktığını dile getirerek, şöyle devam etti:

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"Goji berry meyvesi yaklaşık 4-5 yılın sonunda tam verime geliyor, siyah goji berry’nin ekşimsi mayhoş bir tadı, kırmızı olanın ise daha tatlı bir lezzeti var. Hasat dönemi temmuz ayında başlıyor, kasım ayına kadar devam ediyor. Haftada bir meyvesi toplanıyor, toplanan ürünün yerine yenisi çıkıyor. Ürünün kalitesine göre taze olarak pazarda 30 liraya, kurutulmuş olarak ise 100 liraya kadar alıcı buluyor. Ekonomik getirisi yüksek bir ürün. Ana vatanı Tibet olduğu ifade edilen bu meyvenin bizim topraklarımız için de uygun olduğunu çevremdeki insanlara gösterdim. 800 rakımının üzerindeki her yerde yetişebiliyor. Su isteği de az olan bu bitkinin yetiştiriciliğini herkese tavsiye ediyorum."

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Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan da halk arasında "kurt üzümü" olarak bilinen goji berry’nin sağlık bilinciyle hareket eden insanlar tarafından özellikle tüketilen bir meyve olduğunu belirtti.

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Dünyadaki en yüksek antioksidanlı gıdalardan biri olan kurt üzümünün besleyici ve iyileştirici özelliğinden dolayı tüketiminin giderek arttığını ifade eden Karahan, "Tam bir şifa kaynağı olan goji berry meyvesi doğru iklim bölgesinde yetiştirildiğinde çok karlı bir yatırım olacaktır. Özellikle soğuk iklimi seven meyve, ülkemizin çoğu bölgesinde rahatlıkla kendine yetişme alanı bulmaktadır. Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de bu ürüne olan talep artışı ile birlikte yetiştiriciliğinde bir artış gözlenmektedir. Meyveleri taze ve kurutulmuş olarak değerlendiriliyor. Toplanan kurt üzümleri, meyve suyu ve çorba, çay yapımında kullanılıyor" diye konuştu.

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Turan Karahan, goji berry üretimi yapmak isteyen çiftçilere müdürlük olarak daha çok fidan temini, yetiştiricilik, hastalık ve zararlılara karşı mücadele noktasında teknik destek sağladıklarını da kaydetti.

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