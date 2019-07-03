Sıcak havalarda serinleten lezzet: Mor reyhan şerbeti

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kozalak şurubu yaz aylarında çam ağaçlarının üzerindeki kozalaklar henüz yeşilken yapılan ve özellikle öksürüğe karşı etkili olduğuna inanılan bir doğal şifa kaynağı. Solunum ve akciğer hastalıklarının yanı sıra mide rahatsızlıklarına karşı da kullanılan kozalak şurubunu siz de evde yapabilirsiniz. Kozalak şurubunun yapılışına geçmeden önce bu tür ürünleri kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerektiğini de hatırlatalım.
Çeşitli meyve ve sebzelerle yapılabilen, doyurucu ve besleyici kıvamı olan smoothie, formuna dikkat eden ve kilo vermek isteyenler tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle serinletici özelliği de bulunan smoothie, evde blender'larla hazırlanıyor. Peki, smoothie nasıl yapılır? İşte pratik smoothie tarifi.