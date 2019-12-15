MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriSeyyar kuyusunu il il gezdirip yöresel lezzeti herkese tattırıyor
GeriYemek Kültürü Seyyar kuyusunu il il gezdirip yöresel lezzeti herkese tattırıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
İHA
15 Aralık 2019 - 16:13,

Seyyar kuyusunu il il gezdirip yöresel lezzeti herkese tattırıyor

Bursa'da düzenlenen Bitlis günlerine seyyar kuyusuyla gelen usta, yörenin meşhur et yemeği büryanı pişirip herkese tattırıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Bitlis'in meşhur lezzeti büryanı orijinal lezzetiyle sunmak için kendine tamamen doğal taşlardan seyyar kuyu yaptıran Osman Soyubol, bu kuyuyu il il gezdirip Bitlis'in meşhur lezzetini Türkiye'ye tattırıyor.

2

Bitlis tanıtım günleri için Bursa'da Çarşamba Pazarı'na gelen usta, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte seyyar kuyusunda pişirdiği büryanı Bursalılara tattırdı.

3

Stantlarda Bitlis'den gelen o yöreye ait hepsi doğal ürünler Bursalıların beğenisine sunuluyor.

4

Bitlis'in bal, ceviz, inci kefali, elma, peynir ve mahallî yemeklerinin satıldığı stantlar Bursalılar tarafından büyük rağbet görüyor.

5

Özel yaptırtığı kuyusuyla il il gezip büryanı Türkiye'ye tattırdığını ifade eden Osman Soyubol, "Büryan Bitlis'te yetişen keçi etinden olur, herkes bu lezzeti tatsın diye kendime 2 metre derinliği olan tuğladan seyyar kuyu yaptırdım. Bu kuyuyu her yere götürüp bu lezzeti orijinal şekliyle vatandaşlara sunuyorum" dedi.

6
7
8
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi