Seyyar kuyusunu il il gezdirip yöresel lezzeti herkese tattırıyor
Bursa'da düzenlenen Bitlis günlerine seyyar kuyusuyla gelen usta, yörenin meşhur et yemeği büryanı pişirip herkese tattırıyor.
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Bitlis'in meşhur lezzeti büryanı orijinal lezzetiyle sunmak için kendine tamamen doğal taşlardan seyyar kuyu yaptıran Osman Soyubol, bu kuyuyu il il gezdirip Bitlis'in meşhur lezzetini Türkiye'ye tattırıyor.
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Bitlis tanıtım günleri için Bursa'da Çarşamba Pazarı'na gelen usta, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte seyyar kuyusunda pişirdiği büryanı Bursalılara tattırdı.
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Stantlarda Bitlis'den gelen o yöreye ait hepsi doğal ürünler Bursalıların beğenisine sunuluyor.
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Bitlis'in bal, ceviz, inci kefali, elma, peynir ve mahallî yemeklerinin satıldığı stantlar Bursalılar tarafından büyük rağbet görüyor.
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Özel yaptırtığı kuyusuyla il il gezip büryanı Türkiye'ye tattırdığını ifade eden Osman Soyubol, "Büryan Bitlis'te yetişen keçi etinden olur, herkes bu lezzeti tatsın diye kendime 2 metre derinliği olan tuğladan seyyar kuyu yaptırdım. Bu kuyuyu her yere götürüp bu lezzeti orijinal şekliyle vatandaşlara sunuyorum" dedi.