Seyyar kuyusunu il il gezdirip yöresel lezzeti herkese tattırıyor

Özel yaptırtığı kuyusuyla il il gezip büryanı Türkiye'ye tattırdığını ifade eden Osman Soyubol, "Büryan Bitlis'te yetişen keçi etinden olur, herkes bu lezzeti tatsın diye kendime 2 metre derinliği olan tuğladan seyyar kuyu yaptırdım. Bu kuyuyu her yere götürüp bu lezzeti orijinal şekliyle vatandaşlara sunuyorum" dedi.