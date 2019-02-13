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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
13 Şubat 2019 - 12:46,

Sevgililer Günü yemeğini evde yiyecekler için ziyafetlere yakışır nefis yemek tarifleri...

Yarın 14 Şubat, yani Sevgililer Günü. Birçok kişi bugünü kutlamaktan pek hoşlanmasa da sevdiği kişiyle özel bir şeyler yapmak için böylesi vesileleri değerlendirenler de yok değil. Türkiye’nin dört bir yanında birçok mekan Sevgililer Günü için özel programlar, nefis yemekler hazırladı. Ancak “En güzel yemek baş başa evimizde yenendir” diyorsanız, sizin için de enfes tariflerden oluşan bir Sevgililer Günü menüsü hazırladık. İşte Sevgililer Günü sofranızı şenlendirecek nefis yemek tarifleri…

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Öncelikle daha lüks bir sofra hazırlamak isteyen çiftlerimiz için bir tarifle başlayalım: Enfes kuzu rosto. Pişirmesi biraz uzun ve zahmetli olan bu yemeği sofraya getirdiğinizde, sevgilinizin harcadığınız emekler karşısında etkilenip duygulanmaması mümkün değil. Et sever sevdiceklerin damağını okşayacak kuzu rosto tarifi hemen aşağıda…

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Et tek başına gitmez diye düşündük yanına bir de fırında enfes bir patates püresi yapmaya karar verdik. Üzerindeki erimiş ve kızarmış kaşarlarıyla aşık olunası bir lezzet haline gelen fırında patates püresini örneğin fırına dayanıklı minik şekilli kaplarda hazırlayabilir, elde edeceğiniz hoş sunumla sofranızda göz alıcı bir hava oluşturabilirsiniz.

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Tabii herkesin bu kadar uzun uzun yemekler yapacak vakti ya da gücü olmayabilir. Mühim olan düşünmek ve birlikte bir şeyler yapıyor olmak. Nihayetinde gönüller bir olunca peynir ekmek ziyafet olur. Siz de aynı fikirdeki çiftlerdenseniz basit ama görüntüsüyle de lezzetiyle de keyif veren bir pesto soslu makarna da sizi mutlu edecektir. Gelsin tarifi…

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Sofrada hem hoş görünecek hem de basitliğine doyum olmayacak bir tarif daha geliyor: Mozzarella peyniri ile domatesin muhteşem beraberliği olan bu başlangıç lezzetini üzerine gezdireceğiniz zeytinyağı ve ince ince kıyıp serpeceğiniz taze fesleğen ile de coşturabilirsiniz. “Sevgililer Günü’nde İtalya’ya gidemedik” diye üzülmek yok, İtalyan mutfağını evinize getirdik.

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Formuna dikkat eden çiftleri de düşündük elbette. Onlar için de rokfor, ceviz ve elmayla lezzetlendirilmiş bir hindiba salatası tarifi hazırladık. Tabakta çok şık görünen bu salata, vinegret sosuyla da damakları şenlendiriyor. Arzu eden ana yemeklerin yanına masaya koyar, arzu eden tek başına bir yemek olarak tüketir. Her şekilde masada yeri var.

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Birbirlerini elleriyle beslemek isteyen sevgi dolu çiftlerimiz de olacaktır elbette. Onların işlerini kolaylaştıracak şahane bir tarifimiz var. Focaccia ekmeği dilimleri üzerine yerleştireceğiniz somon füme parçalarını dereotu ve limon kabuğu ile tatlandırıp bir de cherry domateslerle süslediniz mi tamamdır. İsterseniz somonların arasına krem peynir ve soğanlı bir harç doldurup rulo da yapabilirsiniz.

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Olur ya aramızda et tüketmeyenler de vardır. Onlar şık bir sofra kurmasınlar mı? Tabii ki kursunlar. Mesela bu mantarlı ve keçi peynirli kiş etsiz sofralara çok ama çok yakışır. İsteyen büyük bir kalıpta kiş olarak hazırlar dilim dilim tüketir, isteyen küçük küçük kalıplarda tek tek pişirir hoş bir sunumla sofraya getir. Her şekilde güzel bir akşam yemeği garantili…

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Tatlı olmadan romantik sofra olur mu? Tabii ki olmaz… Çikolata seven çiftler için tavsiyemiz çok klasik ama her daim kıymetli bir tarif: İçi bol akışkan çikolatalı nefis sufle. Çikolatanın en güzel hali olan bitter çikolatalı sufleyi yerken ağzınız yüzünüz çikolataya bulanırsa dert etmeyin. Sonuçta insan sevdiğinin yanında rahat olmayacak da nerede rahat olacak?

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Sevgililer Günü sofrasına en çok yakışacak tatlılardan biri de şüphesiz makaron. Dışı çıtır içi yumuşacık bu lezzeti farklı aromalarla, sevdiğiniz kişinin favori renklerinde yapıp hoş bir kutuya yerleştirerek, enfes bir hediyeye bile dönüştürebilirsiniz. Tamamen yaratıcılığınıza kalmış. Üç kremalı makaron tarifimiz hemen aşağıda…

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Sevgililer Günü'nü ev dışında kutlamak, hayatınızda bir değişiklik yaparak romantik bir mekanda hoş bir gece geçirmek istiyorsanız bu adreslere mutlaka bir göz atın. İşte Türkiye'nin dört bir yanından Sevgililer Günü kutlamaya uygun romantik mekanlar...

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