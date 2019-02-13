Sevgililer Günü yemeğini evde yiyecekler için ziyafetlere yakışır nefis yemek tarifleri...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Hem bulgur hem de köfte tariflerine bir alternatif arayanlar için enfes bir önerimiz var: Tavuklu bulgur köftesi. Tek başına sofradaki herkesi doyuracak kadar bereketli ve besleyici olan tavuklu bulgur köftesi, vazgeçilmezlerinden biri olmaya aday. Peki, tavuklu bulgur köftesi nasıl yapılır?
Avrupa’da yöresel lezzetlere ve yerel üreticiye ulaşmak için bir rehber olarak görülen ’Mutfak Mirası Avrupa’ ağına Türkiye’den kabul edilen ilk kent olan Alanya, sosyal medyanın ünlü lezzet fenomenlerini ağırladı.