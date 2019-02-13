Sevgililer Günü akşamını romantik bir ortamda geçirmek isteyenler için muhteşem mekanlar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kayseri’nin meşhur lezzetlerinin başında gelen pastırma, fiyatıyla cep yakıyor. Kalitesine göre pastırmanın kilosu 75 ile 156 TL arasında değişirken, 144 TL olan en çok tercih edilen türlerden sırt pastırmanın dilimi ise 2 TL’den satılıyor.
Çemen kahvaltılarda sık karşımıza çıkan bir sosun yanı sıra pastırmanın dış yüzeyini kaplayan ve lezzet veren malzemenin de adı. Son dönemde pastırma fiyatlarının artmasıyla birçok kişi evde kendi pastırmasını yapmaya başladı. Evde yapacağınız pastırmanın lezzetli olması açısından, çemenin kalitesi ve lezzeti de çok önemli. Evde pastırma yapacaklar için enfes bir çemen tarifi hazırladık. Püf noktalarını da derlediğimiz pastırma için çemen yapılışı içeriğimizde…