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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
Fotoğraflar: Alamy ve Instagram
13 Şubat 2019 - 14:14,

Sevgililer Günü akşamını romantik bir ortamda geçirmek isteyenler için muhteşem mekanlar

Bugün 14 Şubat, yani Sevgililer Günü. Kimileri Sevgililer Günü'nden hiç hoşlanmazken, kimileri de sevdiği kişiyle baş başa olmak için böyle zamanları bir fırsat olarak görüyor. Siz ikinci gruptaysanız ve Sevgililer Günü'nü ev dışında kutlamak, hayatınızda bir değişiklik yaparak romantik bir mekanda hoş bir gece geçirmek istiyorsanız bu adreslere mutlaka bir göz atın. İşte Türkiye'nin dört bir yanından Sevgililer Günü kutlamaya uygun romantik mekanlar...

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1/21

Yarın 14 Şubat, yani Sevgililer Günü. Kimileri Sevgililer Günü'nden hiç hoşlanmazken, kimileri de sevdiği kişiyle baş başa olmak için böyle zamanları bir fırsat olarak görüyor. Siz ikinci gruptaysanız ve Sevgililer Günü'nü ev dışında kutlamak, hayatınızda bir değişiklik yaparak romantik bir mekanda hoş bir gece geçirmek istiyorsanız bu adreslere mutlaka bir göz atın. İşte Türkiye'nin dört bir yanından Sevgililer Günü kutlamaya uygun romantik mekanlar...

2/21Lacivert

Lacivert

Anadolu Yakası’nda romantik bir mekan arayan İstanbullular için Lacivert ilk akla gelen adreslerden. Köprünün ayağının dibinde muhteşem bir manzaraya karşı romantik bir havaya girmemek ne mümkün? Avrupa Yakası’ndan gelenler, Rumelihisarı’ndan bir tekneye binerek geceye başlıyor ve Boğaz’dan geçerken çoktan havaya girmiş oluyor.

3/21Vogue

Vogue

Konumu sayesinde Boğaz’ın tüm güzelliğini gözlerinizin önüne seren Vouge’un hem hem Tarihi Yarımada’yı hem de köprüyü gören bir manzarası var. Dünya mutfağı ve deniz ürünleri ağırlıklı bir menüsü olan Akaretler’deki Vogue’da, suşi çeşitleri, dana risotto ve deniz mahsullü salata mutlaka denenmesi gereken lezzetler arasında.

4/21Sunset

Sunset

Ulus’ta bulunan Sunset, bir yandan İstanbul’un göbeğinde bir yandan da doğanın ortasında deniz manzarasına karşı insanı “Ben neredeyim?” diye düşündürüyor. Çünkü çoğu kişi burada İstanbul’da olduğuna bile inanamıyor. Suşileri ile dillere destan olan bu restoranda geleneksel lezzetlerin de tadına bakabilirsiniz.

5/21Fige

Fige

Ankara'nın en ünlü restoranlarından olan Fige, şık bir akşam yemeği için ideal... Dünya mutfağı ağırlıklı bir menüye sahip olan Fige'de meze ve zeytinyağlılardan balık ve et çeşitlerine kadar farklı şekilde hazırlanmış yemeklerin tadına bakabilirsiniz. Fige, Ankara’nın kalbi Çankaya’da yer alıyor.

6/21La Gioia

La Gioia

Kavaklıdere Beymen mağazasının girişinde bulunan La Gioia, İtalyan ve Akdeniz mutfağından leziz yemekler sunuyor. Modern ve etkileyici bir havaya sahip olan La Gioia, romantik buluşmalar için ideal. Rokforlu tavuk bonfile ve kırmızı havyarlı somon, buranın nadide lezzetlerinden.

7/21Kordon Yengeç Restaurant

Kordon Yengeç Restaurant

Romantik akşamların İzmir'de vazgeçilmez adreslerinden olan Yengeç, taze balık ve zeytinyağlılar için en doğru adres. Şık bir ortamda en leziz deniz ürünlerinin tadına bakabileceğiniz mekanın harika bir de manzarası var.

8/21La Petite Maison

La Petite Maison

İstanbul’da Fransız mutfağı ve dünya mutfağından lezzetler sunan La Petite Maison sevgilinizle baş başa bir gece geçirebileceğiniz bir mekan. Et ağırlıklı leziz bir menüye sahip olan La Petite Maison’da meyveli tatlılar ve profiterol seçimi de geceyi tatlı bir şekilde bitirmek isteyenler için. La Petite Maison, İstinye’de hizmet veriyor.

9/21Fine Dine Restaurant

Fine Dine Restaurant

Sultanahmet manzarasının karşısında bir akşam yemeği ister misiniz? O zaman doğru adres Fine Dine olacaktır. Şık ve zarif dekorasyonu, manzarası ve harika yemekleri sayesinde keyifli bir zaman geçireceksiniz.

10/21Kız Kulesi

Kız Kulesi

İstanbul Boğazı’nın ortasında şık bir restoranda buluşmaya hayır diyecek yoktur elbette. Sevgililer Günü için gidebileceğiniz en romantik yerlerden biri kesinlikle Kız Kulesi. Unutamayacağınız bir akşam için listenize burayı da eklemeyi unutmayın.

11/21Asansör Restaurant

Asansör Restaurant

Adını tarihi asansöründen alan bu mekan İzmir'in en güzel manzarasına sahip. Uzun yıllardır çiftlerin sıkça tercih ettiği Asansör Restaurant, Sevgililer Günü için doğru bir adres.

12/21Yeni Lokanta

Yeni Lokanta

“Benim gözüm sevdiğimden başkasını görmüyor, manzara da neymiş?” diyorsanız o zaman Yeni Lokanta enfes yemekleriyle size çok uygun bir seçenek olabilir. Şef Cihan Er imzalı lezzetler, iyi yemekten hoşlanan gurme ruhlu çiftler için çok uygun. Üstelik çok da sessiz sedasız bir mekan.

13/217 Mehmet

7 Mehmet

7 Mehmet, Antalya’da Akdeniz'e karşı şık bir restoran. Yemekleri herkes tarafından bilinen ve sevilen bu mekanın kökü oldukça eskilere dayanıyor. Hoş ortamı ile eğlenceli ve romantik saatler için ideal bir yer.

14/21Trilye Restaurant

Trilye Restaurant

Ankara'nın en sevilen romantik adreslerinden biri de Trilye Restaurant. Burası özellikle lezzetli balık menüleri ile dikkat çekiyor. Sakin ama göz alıcı iç dekorasyonu ile ruhunuza dokunacak.

15/21Marina Yacht Club Restaurant

Marina Yacht Club Restaurant

Aşkın en güzel yaşandığı yerlerden birisi hiç kuşkusuz Bodrum. Bodrum akşamlarında kaliteli müzik ve marina kıyısında bir restoran hayal edin. İlk buluşmada partnerinizi etkilemek için Marina Yacht Club’ı seçerseniz, bir sıfır önde başlayabilirsiniz.

16/21Fava Alaçatı

Fava Alaçatı

Romantizmin yaşanabileceği en güzel yerlerden olan Çeşme’de mutlaka gitmeniz gereken mekanların başında Fava geliyor. Bahçesinde hoş sohbet ve şık bir akşam yemeği sizi bekliyor.

17/21Raika

Raika

The Marmara Otel’in 20’nci katında bulunan Raika’nın manzarası karşısında kelimeler kifayetsiz kalıyor. Anadolu mutfağına yeni bir yorum getiren menüsü ise hünkarbeğendi, kuzu kol tandır, dana kaburga, külbastı gibi daha adını duyunca ağzınızı sulandıracak seçeneklerle dolu.

18/21Leb-i Derya

Leb-i Derya

Adından belli, Leb-i Derya’nın deniz manzarasının sınırı yok. Romantik bir akşam yemeği ambiyansı için mükemmel bir adres olan Leb-i Derya’nın vişneli kuru patlıcan dolması ile yufkada Antep fıstıklı helvası pek meşhur.

19/21Litera

Litera

Romantik mekanlar illa da çok pahalı olacak diye bir kaide yok. Bunun en iyi örneklerinden biri de Litera. Dünya mutfağının nefis örneklerine yer verilen Litera, Boğazkesen Yokuşu’nda Goethe Enstitüsü’nün üst katında yer alıyor. Hem romantik hem de sofistike bir mekan yani…

20/21Duble Meze Bar

Duble Meze Bar

Tarihi Pera’da Palazzo Donizetti Hotel’in terasında bulunan Duble Meze’nin menüsünde 40’a yakın çeşit bulunuyor. Haliç manzarasıyla Boğaz’ı aratmayan Duble Meze Bar’da hoş bir ortamda leziz bir akşam yemeği garanti.

21/21

“En güzel yemek baş başa evimizde yenendir” diyorsanız, sizin için de enfes tariflerden oluşan bir Sevgililer Günü menüsü hazırladık. İşte Sevgililer Günü sofranızı şenlendirecek nefis yemek tarifleri…

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