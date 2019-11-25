Servis sabah 05.30'da başlıyor... Bu lezzetler için uykudan feda ediyorlar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, kökeni Uzak Doğu olan, içerdiği besin değeri nedeniyle "ölümsüzlük meyvesi" olarak adlandırılan hünnabın, katma değerini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında bir üretici tarafından pekmezi üretildi.
Guacamole, avokado ile yapılan bir Orta Amerika mezesidir. Aztek kökenli olan guacamole sos içeriğindeki yağ ve vitamin açısından değerli tutulmuştur. Ülkemizde avokado sos olarak bilinen bu lezzet genellikle bir et yemeği olan fajitayla birlikte sunulur. Peki, avokado sos nasıl yapılır?