Şef Ömür Akkor, Malezya Kraliçesi'ne Türk mutfağını tanıttı

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Türk halkını 30 yıldır kızarmış tavukla buluşturan KFC, hayata geçirdiği “Mutfak Ortada” projesi ile misafirlerini mutfaklarına davet edecek. Bu ziyaretler sırasında her sabah taze olarak gelen yerli üretim tavukların saklama koşulları, pişirme teknikleri, mutfak teknolojisi, tavukların ve diğer gıda ürünlerinin mutfağa ulaşımı sonrası tüm süreçler misafirlere aktarılacak. Tavuk severler, parmakisirtanlezzet.com adresindeki Mutfak Ortada başlığı altında yer alan başvuru formunu doldurarak KFC mutfaklarını ziyaret etme fırsatı yakalayacak.
Aynı zamanda biriyani, biriani, birani veya briyani olarak da bilinen biryani, Hint mutfağında yer alan karışık bir pirinç yemeğidir. Daha sonra yarı pişmiş pirinç ile ayrı ayrı birleştirilerek köri karıştırılarak karşılaştırılabilir. Peki, biryani nasıl yapılır, biryani yaparken gerekli malzemeler neler? İşte, biryani tarifi