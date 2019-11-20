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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
20 Kasım 2019 - 13:45,

Şef Ömür Akkor, Malezya Kraliçesi'ne Türk mutfağını tanıttı

Türk mutfağı tarihi araştırmacısı ve yemek yazarı şef Ömür Akkor, Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ile Türk mutfağından yemekler pişirdi.

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Türk mutfağı tarihi araştırmacısı ve yemek yazarı şef Ömür Akkor, Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ile Türk mutfağından yemekler pişirdi.

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Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'da, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği himayesinde ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kuala Lumpur Merkezi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türk Havayolları organizasyonunda gerçekleşen etkinliğe, Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı ve Şef Akkor ile YEE Kuala Lumpur Müdürü Ömer Altun, Kuala Lumpur Basın Müşaviri Zeynep Havva Rafique, Kültür ve Tanıtma Müşaviri Begüm Soysal ile THY Malezya Müdürü Hamza Arslan katılarak Kraliçe Azizah'a eşlik etti.

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Putrajaya'daki Kraliyet Sarayı Istana Melawati'deki etkinlikte Osmanlı mutfağından Helva-i Hakani ve mücver yemeklerini tanıtan şef Akkor, Kraliçe Azizah'a bu yemeklerin nasıl yapıldığını gösterdi.Akkor ile helva ve mücveri pişiren Malezya Kraliçesi, Türk yemeklerinin yapılışını ve kullanılan malzemeleri çok beğendiğini belirtti.

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Malezya Kraliçesi, sosyal medyadan Türk aşçılarının yemek pişirme videolarını takip ettiğinin de altını çizdi. Türk yemeklerinin ardından Kraliçe Azizah, Malay mutfağından seçkin yemekleri pişirdi ve Akkor'a tariflerini verdi.

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Etkinlik kapsamında Kraliyet tarafından düzenlenen akşam yemeğine Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah da katıldı.

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Yemekten sonra Sultan Abdullah ve Kraliçe Azizah, semazen Seyit Sercan Çelik'in sema gösterisini izledi. Kraliyet ailesine davetleri için teşekkür eden Akkor, Kral ve Kraliçe'ye hediye takdiminde bulundu.

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Ardından Büyükelçi Kavakcı, YEE Kuala Lumpur Müdürü Altun ve Kuala Lumpur Basın Müşaviri Zeynep Havva Rafique, Sultan Abdullah'a Osmanlı kaftanı hediye etti. Kaftanı giyen ve çok beğenen Sultan Abdullah, Türk ve Malay katılımcılarla fotoğraf çekindi.

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AA muhabirine konuşan şef Ömür Akkor, bu özel program için uzun zamandır beklediğini belirterek, "Çok başarılı bir etkinlik oldu. Hem Türk hem de Malay mutfağından yemekler yaptık. Tahminimden daha yüksek düzeyde bir misafirperverlikle ayrıldık" dedi.

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Kraliçe Azizah ile yaptıkları hakan helvasının, Osmanlı Sultanı I. Süleyman'ın oğlu Cihangir'in sünnet töreninde yapılan bir yemek olduğunu hatırlatan Akkor, "Helva-yı Hakanı'yi orijinal tarifiyle beraber yaptık. Daha sonra beraber mücver pişirdik. Toplamda yaklaşık 1,5 saatlik bir mutfak performansı sergiledik. Benim için inanılmaz bir tecrübeydi. Programın yarısında Kral ve Prensler de bize eşlik etti." diye konuştu.

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