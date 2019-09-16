Şaphane kebabının tadına bakmak için tur düzenliyorlar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Türk mutfağının olmazsa olmaz lezzetlerinde yer alan börek, çeşit çeşit yapımları ile sofralarımızın demirbaşlarından. Genellikle, eve gelen çat kapı misafirlerinde çay saatlerinde ikram edilen kum böreği, lezzeti ve doyurucu olması ile ev hanımları tarafından tercih ediliyor. Peki, kum böreği nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik kum böreği tarifi ve malzemeleri.
Rum Böreği, kökeni çok eskilere dayanan börek çeşitleri arasında yer almaktadır. Temel malzemeleri arasında lor peyniri yer alan bu börek, malzemelerin az olması ve tarifinin kolay olması dolayısıyla pratik bir şekilde yapılabilmektedir. Peki, Rum Böreği nedir? İşte, Rum Böreği tarifi hakkında detaylı bilgiler