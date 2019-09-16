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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
16 Eylül 2019 - 14:56,

Şaphane kebabının tadına bakmak için tur düzenliyorlar

Kütahya’nın Şaphane ilçesi, meşhur kebabıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmaya devam ediyor.

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Kütahya’nın Şaphane ilçesi, meşhur kebabıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmaya devam ediyor.

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Akdağ yaylalarında yetişen ve kekik yiyerek beslenen hayvanlardan özel olarak hazırlanan Şaphane kebabının lezzetini tatmak için Simav, Pazarlar ve çevre ilçeler dışında, Uşak, Manisa, Denizli, Balıkesir ve İzmir'den de birçok kişi, hafta sonları özel olarak ilçeye gidiyor.

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Şaphane'de uzun yıllardır Kebap lezzetini vatandaşlara tattırmaya devam eden Ayhan Eser, şunları söyledi:

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"Akdağ'da yetişen hayvanlar yaylalarda beslendiği için kekik çok tüketir. Kekik, etin yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar. Yaylalarda hayvancılık yapan üreticilerden aldığımız ve özel olarak kebaplık için yetiştirilen hayvanları kullanırız."

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"Elbette Şaphane kebabının bir diğer sırrı da ustaların ellerindeki maharettedir. Amacımız Şaphane kebabımızı marka olma yolunda elimizden geldiğince tanıtmaktır."

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"Özellikle son dönemde çevre illerden turlarla ilçemize sadece kebap yemek için gelen misafirlerimiz oluyor. Bu durum bizleri çok memnun ediyor."

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