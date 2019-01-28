Şanlıurfa'da soğuk günlerin sıcak kahvaltısı tirit

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Afyonkarahisar'ın yöresel tatlılarından 'kaymaklı ekmek kadayıfı' lezzetiyle damaklarda iz bırakıyor.
Akıllı telefon uygulamaları üzerinden yemek siparişi hizmeti veren bir site, 2018 yılında verilen siparişlerin raporunu açıkladı. Geçtiğimiz yılın en çok sipariş edilen tatlısı künefe iken en çok tercih edilen yemeklerin en başında ise hamburger geldi. Yılın çıkış yapan lezzeti tam 50 bin sipariş ile lokma, pazartesi gününün en fazla sipariş edilen ürünü ise kahve oldu.