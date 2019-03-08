Şanlıurfa'da kadınlar ünlü şeflerle içli köfte yaptı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriŞanlıurfa'da kadınlar ünlü şeflerle içli köfte yaptı
GeriYemek Kültürü Şanlıurfa'da kadınlar ünlü şeflerle içli köfte yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
AA
08 Mart 2019 - 11:38,

Şanlıurfa'da kadınlar ünlü şeflerle içli köfte yaptı

Dünyanın en itibarlı mutfak kültürü yarışmalarından Bask Dünya Aşçılık Ödülleri"nde dünyanın ilk 10 şefi arasına giren Ebru Baybara Demir ve Brezilyalı Şef David Hertz, aşçılık eğitimini tamamlayan Türk ve Suriyeli kadınlarla bir araya geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/12

Şanlıurfa'da aşçılık eğitimini tamamlayan Türk ve Suriyeli kadınlar, Bask Dünya Aşçılık Ödülleri’nde dünyanın ilk 10 şefi arasına giren Ebru Baybara Demir ve Brezilyalı şef David Hertz ile birlikte yöreye özgü içli köfte yaptı.

2/12

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Sosyal Tesisi'nde, Japonya tarafından finanse edilen, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) uygulayıcılığında gerçekleştirilen "Geçim Kaynaklarına Erişim Fırsatlarının ve Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Yoluyla Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılıklarının Arttırılması" projesi kapsamında aşçılık kursu eğitimini tamamlayan Türk ve Suriyeli kadınlara için sertifika programı düzenlendi.

3/12

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, programda yaptığı konuşmada, Türk hükümetinin mültecileri koruma konusunda büyük efor sarf ettiğini söyledi. Türkiye'de 3,5 milyon Suriyelinin bulunduğunu anımsatan Guta, şunları belirtti: "3,5 milyonluk bir nüfusa sahip çıkmak, onların ihtiyaçlarını gidermek, tabii ki bu konuda sadece Türkiye'nin katkıları yeterli değil uluslararası toplumun da bu konuya destek çıkması lazım. Bu bağlamda FAO'nun verdiği destekten dolayı bizler de gurur duyuyoruz. Burada beraber olmamazın amacı 'sağlıklı, besleyici yemekler yapabiliriz'i, yapılabileceğinizi sizlere göstermektir. Sağlıklı ve besleyici bir şekilde tüketim yapmak ya da beslenmenin zor bir şey olmadığını sizlere göstermek istiyoruz."

4/12

Brezilyalı şef David Hertz de Şanlıurfa'da ilk kez bir sığınmacı kampını ziyaret ettiğini belirterek, dünyadaki yoksul kesimlerin yüzde 60'ının çatışmalı bölgelerde yaşadığını anımsattı. İnsanların gıdaya ulaşması konusunda herkesin çalışması gerektiğini vurgulayan Hertz, "Burada yapılan çalışmalar insanların hayatına belli bir standart getiriyor, bu konuda gastronominin öne çıktığını düşünüyorum. Yemek aslında bizlerin kim olduğumuzu gösteriyor. Yemek hem vücudumuzu, hem kalbimizi hem de ruhumuzu besliyor. Yemek kimliğimizi, geleneklerimizi belirliyor. Yemek bizi birbirimize ve doğaya da bağlıyor" diye konuştu.

5/12

Şef Ebru Baybara Demir de gastronominin artık sadece elit kesimlerin değil herkesin işi haline geldiğini ifade etti. İnsanların kendi yeteneklerini fark ettiğinde güzel işler yapabildiğini yakından gördüğünü anlatan Demir, şöyle konuştu:

6/12

"200'den fazla kadın kendi restoranımda en iyi bildikleri yemekle para kazanmayı öğrendiler. Profesyonel olarak bir okul okumadılar veya bir gastronomi eğitimi almadılar sadece evde yaptıkları yemeği daha iyi nasıl sunabileceklerini öğrendiler. Şimdi hepsi birer profesyonel aşçı oldular. Şu anda birlikte çalışarak Türk ve Suriye halkının ne kadar zengin bir mutfağa sahip olduğunu dünyaya göstermenin zamanı. Aslında ne kadar zengin iki kültür olduğunu da göstermenin zamanı, yemek bunun en doğru yolu."

7/12

Konuşmanın ardından Türk ve Suriyeli kadınlar, şefler Demir ve Hertz ile içli köfte hazırladı.

8/12

Kadınlar, Hertz'e köfte bulgurunun nasıl yoğurulacağı, köftenin içinin nasıl açılacağı ve içine nelerin katılacağı konusunda yardımcı oldu.

9/12

Etkinliğin sonunda aşçılık eğitimini tamamlayan Türk ve Suriyeli 22 kadına sertifikaları verildi.

10/12
11/12
12/12
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Kıymalı soğan dolması nasıl yapılır? Soğan dolması tarifi

Sıradan dolma tariflerinden sıkılanlar için farklı bir önerimiz var: Kıymalı soğan dolması. Yemeklerimizin olmazsa olmazı soğan, baharatlar harmanlanan pirinç ve kıyma ile dolduruluyor, davet sofralarına yakışır bir lezzete dönüşüyor. Peki, kıymalı soğan dolması nasıl yapılır? İşte soğan dolması tarifi

Fotoğraf: Alamy /
Lezizz Öneriler

Kolay un helvası nasıl yapılır? Evde yapılabilecek basit un helvası tarifi

Un helvası, yapılışının kolay olması ve tatlı ihtiyacını gidermesi dolayısıyla her dönemin favori tatlıları arasında yer alıyor. Çok fazla malzeme istemeyen tarifi ile merak konusu ola un helvası, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, un helvası nasıl yapılır? İşte, evde yapabileceğiniz kolay un helvası tarifi ve tatlının yapılışına dair bazı bilgiler

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git