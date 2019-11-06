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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
06 Kasım 2019 - 14:08,

Samsun'da bir usta üretti... Tadına bakan bayılıyor

Samsun’un Ondokuzmayıs ilçesinde tarımı yapılan orkide bitkisinin toprak altındaki yumrularının kurutularak toz haline getirilmesiyle elde edilen dondurmanın hammaddesi salepten, baklava yapımına başlandı.

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Samsun’un Ondokuzmayıs ilçesinde tarımı yapılan orkide bitkisinin toprak altındaki yumrularının kurutularak toz haline getirilmesiyle elde edilen dondurmanın hammaddesi salepten, baklava yapımına başlandı.

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Farklı bir aroma kattığı ve şeker oranında da hafiflik verdiği salepli baklava, ilgi gördü.

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Ondokuzmayıs ilçesinde doğada yabani yetişen ve toplanması yasak olan orkide, 2 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı’nca izinle sökülüp tarlalarda yetiştirilmeye başlandı.

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19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında yapılan ilk hasatta 12 ton ürün elde edildi.

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Orkide bitkisinin ekim alanları da genişletildi. 33 çiftçi tarafından 30 dönüm alanda yapılan üretimde, bu yıl 25 ton ürün elde edildi.

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Hasadı yapılan orkidelerin toprak altından toplanan yumruları önce kurutuluyor, ardından toz haline getirilerek salep üretiliyor. Toz haldeki salebin ise kilogramı 750 ile 1000 TL arasında alıcı buluyor.

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Dondurma hammaddesi olarak kullanılan salepten şimdi de baklava üretildi. Salep bulunan krema ortasına konularak şerbetsiz halde hazırlanan ve tepsisi 120 TL’den satışa sunulan salepli baklava, beğenildi. Salebin baklavaya farklı bir aroma kattığı ve şeker oranında da hafiflik verdiği belirtildi.

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Salebi, baklava yapımında kullanmaya başladıklarını ve güzel sonuç aldıklarını söyleyen işletmeci Yasemin Gündoğdu, şunları söyledi:

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“Salep, şeker ve limon kabuğu kullanarak sütle bir krema hazırlıyoruz. Ardından baklavalık yufkalarımızı açıyoruz. Baklavanın ortasına ceviz ya da fındık yerine saleple hazırladığımız bu kremayı koyuyoruz.”

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“Üzerine yine baklava yufkalarını örtüp, kesip, yağ döküp fırında pişiriyoruz. Fırından çıkardıktan sonra üzerine şerbet koymuyoruz, zaten şekeri kremada oluyor. Salepte çok farklı bir aroma verdiği için şerbete gerek kalmıyor.”

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“Salepli baklavayı her tadan çok beğendi. Siparişler almaya başladık. Özel olarak vatandaşlar bu baklavayı bize yaptırıp alıyorlar.”

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19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman da orkidenin yumrularının kurutulup toz haline getirilmesiyle elde edilen salebin dondurmanın ham maddesi olarak kullanıldığını belirterek, şöyle konuştu:

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“Samsun bölgesinde yaklaşık 34 çeşit orkide var. Yaptığımız çalışma ile en verimli olanlar belirlendi ve tarımını yapmaya başladık. 1 metrekare alandan 1 kilo yaş haldeki yumru çıkıyor. Bu yumruları kurutulup toz haline getirilerek salep oluşturuluyor.”

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“Salebi nasıl farklı şekillerde kullanabiliriz diye düşündük, lezzetlerin içine katmak istedik. Denemeler sonunda salepli baklavayı yaptık. Çok güzel bir sonuç aldık. Her yiyen beğeniyor.”

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“Tepsisini 120 TL’den satışa sunduk. Gayet güzel bir ilgi var. Baklava hem aroma olarak çok farklı ve şeker oranı olarak da çok hafif oldu.”

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