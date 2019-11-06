Samsun'da bir usta üretti... Tadına bakan bayılıyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kibbe, Lübnan mutfağının en meşakkatli yemeklerinden biri. Bulgurun hamur haline getirilerek içinin doldurulması yapılan bu yemeğe kibbe ve bazı yörelerde dolgulu köfte de deniliyor. Peki, kibbe nasıl yapılır? İşte, adım adım kibbe tarifi…
Et yemeklerinin en lezzetlerinden olan kuzu kapama Türk mutfağının gözde tatlarından. Özellikle misafir sofraları için hazırlanan ve sofraları görsel şölene çeviren kuzu kapama yemeğini ilk kez yapacaklar için bazı püf noktaları en önemli detaylardan. Peki, kuzu kapama nasıl yapılır? Kuzu kapama malzemeleri nelerdir? İşte, kuzu kapama tarifi ve hazırlanışı.