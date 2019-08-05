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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
AA
05 Ağustos 2019 - 11:17,

Samsun'da bir restoran sahibi yaptı! "Dünyada muadili yok"

Samsun'da bir restoran işletmecisi Samsun pidesi ile hamburgeri yeniden yorumlayarak ürettiği lezzete "pi burger" adını vererek marka tescili yaptırdı.

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Samsun'un meşhur pidesi ile hamburgeri bir arada sunmak isteyen Samsunlu restoran işletmecisi "pi burger" adıyla yeni bir lezzet üretti.

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Restoranında müşterilerine farklı bir ürün sunmak için yaklaşık 8 ay çeşitli denemeler yapan girişimci Ömür Ünal, lezzeti sınırları aşan Samsun pidesi ile özellikle çocuk ve gençlerin severek tükettiği hamburgeri tek üründe buluşturdu.

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İş yerinde "pi burger" adını verdiği yeni ürünü müşterilerine tattıran ve çok sayıda olumlu geri dönüş alan Ünal, Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurarak markasını tescil ettirdi.

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Ünal, AA muhabirine, meşhur Samsun pidesi ile dünyanın en çok tükettiği fast food ürünü hamburgeri aynı sunumda birleştirdiğini, oluşan lezzetin kendilerini de şaşırttığını anlattı.

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Bu lezzeti herkesin tatmasını isteyen Ünal, "İki ayrı lezzeti pidenin içinde birleştirdim. Pi burger adını verdiğimiz ve 8 çeşit olarak ürettiğimiz 'pi burger'in patentini aldım" ifadelerini kullandı.

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Çocukları ve ebeveynlerini aynı lezzette buluşturma iddiasıyla yola çıktıklarını ifade eden Ünal, şunları dile getirdi:

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"Hamburger gibi dondurulmuş gıdaları değil tamamen organik ürünleri bir araya getirdiğimiz ürünümüzde vatandaşlarımız sağlıklı bir lezzeti tüketmiş olacaklar.”

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“Bu ürünün dünyada muadili yok. Biz bu ürünü yaparken çocukları göz önüne aldık. Çünkü çocuklar hamburgeri çok seviyor ama aileleri onların dondurulmuş gıda yerine sağlıklı ürünler tüketmesini istiyor.”

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“Buradan yola çıkarak hem çocukları mutlu edecek hem de aileleri memnun edecek bir ürün ortaya çıkardık. Üç aydır bonfileli, köfteli, tavuklu, sosisli, vejetaryen, peynir, sebzeli ve pastırmalı olarak ürünümüzü vatandaşın lezzetine sunduk."

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Hamburger görünümlü "pi burger"in özelliği, hamuru hazırlandıktan sonra malzemeleri içine konularak pide gibi taş fırında pişirilmesi.

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