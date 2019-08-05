Samsun'da bir restoran sahibi yaptı! "Dünyada muadili yok"

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Türk mutfağının en özel lezzetlerinden olan baklavayı yaz mevsimine uyarlayan ünlü bir tatlıcı, soğuk baklava üretti. Vatandaşların yoğun talep gösterdiği soğuk baklava, yapıldıktan sonra saatler içerisinde tükeniyor.
Geleneksel lezzetlerimizden olan patlıcan musakka, yaz sebzelerinin tezgahlardaki yerini almasıyla, sofralarımıza gelmeye başladı. Kıyma ile buluşan patlıcanlar, enfes lezzeti ile misafir sofralarında da baş tacı oluyor. Zahmetli gibi görünse de aslında patlıcan musakka yapmanın bazı püf noktaları bulunuyor. Peki, musakka nasıl yapılır? İşte patlıcan musakka tarifi.