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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
21 Şubat 2019 - 11:39,

Şalgamı 89 yıldır aynı şekilde üretiyorlar, tarifini sır gibi saklıyorlar

Adana'da, kebabın yanında vazgeçilmez içecek olan şalgam suyunun üretimine 1930'lu yıllarda başlayan Ali Göde'nin oğlu ve torunu, 89 yıllık tarifle üretim yapıyor.

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Adanalıların kebabın yanında vazgeçilmez içeceği olan şalgam suyunun üretimine 1930'lu yıllarda başlayan Ali Göde'nin oğlu ve torunu, 89 yıllık tarifle üç kuşaktır üretim geleneğini sürdürüyor.

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Kuruköprü'de 89 yıl önce bulgur unu mayası, havuç suyu, tuz ve su karıştırarak hazırladığı içeceği sokak sokak dolaşarak halka tattıran Ali Göde'nin o günden bugüne aynı tarifiyle yapılan şalgam suyu, kentin yanı sıra birçok ilden talep görüyor.

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Adana'da çok sayıda işletmenin ürettiği şalgam suyu, üreticilerin kullandığı malzeme, bunların karışım oranı ve mayalanma süreciyle farklı lezzetlerde sofralara ulaşıyor. Zahmetli bir sürecin ardından yaklaşık 45 günlük bir emekle şalgam suyu içime hazır hale getiriliyor. Merhum Ali Göde'nin tarifini sır gibi saklayan oğlu Ayhan ve torunu Emre, şalgam suyunu 89 yıllık bir gelenekle üretiyor.

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Ayhan Göde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şalgam suyu yapımını 43 yıl önce babasından öğrendiğini belirtti. İşini severek yaptığını ifade eden Göde, "13 yaşımdan beri bu sektörün içindeyim. Okuldan sonra babama yardıma gelirdim. Sonra da satış yapardık. Eski dükkanımızda boyum yetmediği için sandığın üstüne çıkar şalgam suyu satardım" dedi.

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Göde, artık işlerin büyük bir kısmını oğluna devrettiğini belirterek, "Oğlum bu işi ilerletti ve daha da ilerletecek. Torunumun da daha ileriye götüreceğini düşünüyorum. Bu sektörde doğallık ve lezzetle başarılıyız. Her şeyi dört dörtlük yaparak şalgam suyunu gelecek nesillere aktaracağız" ifadesini kullandı.

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İkinci Dünya Savaşı sırasında 1943'te Yenice Tren İstasyonu'ndaki bir vagonda dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile "Adana Görüşmeleri"ni yapan İngiltere Başbakanı Winston Churchill'e kebabın yanında babasının şalgam suyunun da ikram edildiğini aktaran Ayhan Göde, şöyle devam etti:

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"Adana'da şalgam suyunu çok seven İngiltere Başbakanı Winston Churchill nasıl yapıldığını öğrenmek için babamı yanına çağırmış. Babam, tarifi çocuklarına sakladığını söyleyerek sırrını Churchill ile bile paylaşmamış. Bunun üzerine, İnönü de konuşmaya katılmış. İnönü, İngiliz Başbakana 'Sayın Churchill, bizim ne kadar güvenilir bir müttefik olduğumuzu anlayın biz sırlarımızı bu şekilde tutarız.' demiş. Bunları babam bize hep anlatırdı."

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Emre Göde de en büyük hayalinin orijinal ve geleneksel tadını bozmadan şalgam suyunu daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu vurguladı. Dedesinin tablada başladığı işi şu an aynı tarifi kullanarak fabrika boyutuna getirdiklerini aktaran Göde, şalgam suyunun yalnızca dolum ve paketlenme aşamalarında makinelerin kullanıldığını anlattı.

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Göde, eskiden yalnızca Çukurova bölgesinde rağbet gören şalgam suyuna şu an başta İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve Kayseri olmak üzere tüm Türkiye'den talep oluğunu belirterek "Ayda 200 ton şalgam suyu üretiyoruz, bunun yaklaşık 30 tonunu e-ticaret yoluyla satıyoruz." dedi. Şalgamın birçok faydası olduğunu dile getiren Göde, "Şalgam suyuna tadını veren esas öz şalgam turpudur ayrıca dut ağacından özel yapım fıçılarda bekletilmesi de şalgam suyuna ayrı bir lezzet katıyor. Bu işlemler sırasında herhangi bir katkı maddesi eklemiyoruz." diye konuştu. Emre Göde, ihracat için çok fazla talep aldıklarını ancak katkı maddesi kullanmadıkları için bunu gerçekleştiremediklerini kaydetti.

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Şalgam suyunu marketten almak yerine evinizde kendiniz de yapabilirsiniz. Siz de “Şalgam suyu nasıl yapılır?” diye soranlardansanız, tarifimize mutlaka bir göz atın. Bayılacaksınız…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
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Batman'da şalgam üretilen köylerde vatandaşlar, kışın tüketmek üzere sonbaharda toprağa gömdükleri ürünleri bugünlerde çıkarıyor.

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Fotoğraf: Alamy /

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