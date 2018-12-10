Salataların olmazsa olmazı nar ekşisinin nasıl yapıldığını biliyor musunuz?

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Birçok yemeğin, tatlının kardeşidir kaymak. Onun için sofraların tamamlayıcısı da diyebiliriz. Marketlerde satılan kaymakları tüketirken kafanızdaki soru işaretleri bitmek bilmiyorsa, siz de evinizde kendi kaymağınızı kolayca yapmak istiyorsanız, “Kaymak nasıl yapılır?” sorusunun cevabı evde süt kaymağı yapmak isteyenler için bütün detaylarıyla burada…
Brokoli, diyet yapanların ve sağlıklı beslenenlerin en çok tercih ettiği sebzelerden biri. Salatasında, haşlamasına, ekşilisinden, ızgarasına pek çok çeşidi yapılan brokoliyi farklı bir şekilde denemek isteyenler için yeni bir tarif derledik: Brokolili tavuk yemeği…