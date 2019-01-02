Salataların lezzeti turpta hasat zamanı... Sofraya gelmeden önce böyle hazırlanıyorlar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Ankara'da aşçılık kursu öğrencileri, mutfakta israfı önlemek için aldıkları eğitimlerle yemek üretim ve tüketim sürecinde arta kalan malzemelerden sağlıklı yemekler yapmayı öğreniyor.
Karadeniz’in en sevilen lezzetlerinden mısır ekmeği, mısır ununun fırınlandıktan sonra un haline getirilerek işlenmesi ile yapılan bir ekmek çeşididir. Mısır unu içerisine tuz ve az miktarda şeker eklenerek hazırlanan mısır ekmeğini ister kahvaltıda ister beş çayında tüketilebilir. Peki, Mısır ekmeği nasıl yapılır? İşte pazılı mısır ekmeği tarifi