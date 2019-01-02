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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
02 Ocak 2019 - 10:20,

Salataların lezzeti turpta hasat zamanı... Sofraya gelmeden önce böyle hazırlanıyorlar

Türkiye'de turp üretiminin merkezi olan Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Savrun Çayı üzerinde kurulu turp havuzları drone ile havadan görüntülendi.

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, kent ekonomisine büyük katkı sağlayan ve halk arasında 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen turp, hasat edildiği kış aylarında üreticisinin yüzünü güldürüp cebini ısıtıyor. Özellikle salatalara enfes bir lezzet katan kırmızı turpun sofralarımıza gelmeden önceki yolculuğu, Savrun Çayı'nda havadan görüntülendi.

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Kadirli ilçesinde, kent ekonomisine yıllık 100 milyon liralık katkı sağlayan ve halk arasında 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen turp hasadı bütün hızıyla devam ediyor.

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İlçede bulunan Savrun Çayı üzerinde kurulan ve halk arasında 'Turplar Vadisi' olarak anılan bölgedeki turp havuzları drone ile havadan görüntülendi.

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Kışın soğuğunda çoğunluğu kadın işçiler tarafından bu havuzlarda yıkanarak paketlenen ürünler, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere sevk ediliyor.

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Üreticiler ise dönem başında fiyattan ve rekolteden memnun olduklarını dile getirdiler.

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Turpun Kadirli ekonomisi için bacasız fabrika olduğunu belirten Turp Üreticileri Birliği Başkanı Soner Topalhan, turp sayesinde ilçeye 100 milyon TL gibi bir rakam girdiğini belirterek, “Turp ilçemiz için önemli bir gelir kaynağı. Özellikle 5 ay süren sezon boyunca yaklaşık bu işten 6 bin kişi istihdam edilerek ekmek yiyor. Turp hasadı Kasım’ın ilk haftası başlar Mart ayının sonunda biter. Turp üretmek paketlemek tamamen el emeği göz nuru. Türkiye’nin turp üretiminin yüzde 80’ini Kadirli karşılıyordu. Ancak şu anda yüzde 100’ünü Kadirli sağlıyor diyebiliriz. Sezonun başı yağmurlu ve soğuk geçti. Yani turpun istediği bir hava şartı oluştu. Bu yüzden turp bu sezon daha verimli ve rekolte yüksek. Bu da çiftçilerimiz için iyi bir avantaj” dedi.

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İlçe ekonomisine yılda yaklaşık 100 milyon lira katkı sağlayan turp tarladan sofraya zahmetli bir yolculukla ulaştırılıyor.

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Sabahın ilk ışıklarıyla tarlada başlanan hasat işlemi şehrin merkezinden geçen Savrun Çayı üzerinde kurulu havuzlarda devam ediyor.

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Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler turpları tek tek yıkayarak paketleyip satışa hazır hale getiriyor.

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Kadınların torbaladığı turplar erkek işçiler tarafından kamyonlara yükleniyor.

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Daha sonra turp yüklü kamyonlar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlere yola çıkıyor.

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Sofralarda da lezzetle yenen turp böbrek taşı, astım, sarılık, öksürük ve romatizma gibi hastalıklara da iyi geliyor.

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