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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
24 Mayıs 2019 - 16:11,

'Sahurda ne yesem?' diye düşünenler için nefis hamur işi tarifleri

Sahurda hamur işi olmadan olmaz diyenlerden misiniz? Öyleyse listemize mutlaka bir göz atmalısınız. Zira sahur sofralarınızı şenlendirecek enfes hamur işi tarifleri derledik. Bayatlamayan poğaçalar, kısa sürede yapılan pişiler, nefis geleneksel lezzetler hep sizin için toplandı. İşte sahur keyfinizi iki katına çıkaracak benzersiz hamur işi tarifleri…

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Poğaça kadar güzel şey var mı? Hele ki yumuşacık, bayatlamayan bol peynirli bir poğaçadan bahsediyorsak. Çay saatlerinizin kurtarıcısı olacak, yumuşacık peynirli puf puf poğaçanın tarifi denemek isteyenler için, bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Katmer Anadolu’da birden fazla lezzetin ortak adı. Genelde katmer denince akla fıstıklı kaymaklı tatlı geliyor ama tuzlu katmerin de tadına doyum olmuyor. Kahvaltılar ve çay saatleri için hazırlayıp sıcak sıcak tüketebileceğiniz enfes katmerin tarifi aşağıda. Siz de mutlaka denemelisiniz…

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Pişi özellikle kahvaltılarda ve çay saatlerinde zevkle tüketilen bir hamur işi. Ancak mayalı hamurla yapılan pişiyi hazırlamak ve mayalanmasını beklemek biraz sabır gerektirebiliyor. Böyle durumlar için kullanabileceğiniz kolay ve mayasız bir pişi tarifimiz var. İnanmayacaksınız ama 10 dakikada hazır oluyor. Mutlaka denemelisiniz!

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Hamur işlerinin en güzeli hangisidir diye sorsak, birçok insanın vereceği cevap pofuduk pastane açması olacaktır. Fakat adı pastane açması diye illa gidip pastaneden alacak değilsiniz. Pastane açmasını evinizde de gayet güzel yapabilirsiniz. İşte tarifi…

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Boyoz denince akıllara hemen İzmir geliyor… İzmir’le özdeşleşmiş olan bu hamur işini yaparken az malzeme kullanarak çok lezzetli bir sonuç elde edeceksiniz. Üstelik maya kullanmanıza da gerek yok. İzmir’in vazgeçilmez böreği olan boyoz tarifimiz denemek isteyenler için hemen aşağıda…

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“5 dakikada poğaça olur mu? 5 dakikada çay bile demlenmiyor” demeyin, gerçekten de 5 dakikada hazırlanan bir poğaça tarifi bu. Üstelik kıvamı da pastane poğaçası gibi kıyır kıyır oluyor. Pişirme süresi de oldukça kısa olan bu poğaçayı kahvaltıdan 5 çayına her an yemek isteyeceksiniz.

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Göçmen böreği olarak da bilinen dızmana, içine lor, ekşimik ya da kesik konularak yapılan enfes bir hamur işimiz. Rumeli göçmenlerine ait bir tarif olan dızmana, muhacirlerin sıkça yerleştiği Eskişehir ve Trakya gibi yörelerimizde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu nefis lezzete siz de sofralarınızda yer vermek isterseniz tarifimizi mutlaka deneyin, bayılacaksınız.

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Son yıllarda krepler pancake’ler çok moda oldu ama bu lezzetin bizim mutfağımıza ait atası akıtmayı da unutmamak gerek. Temel olarak yumurta, süt ve unla yapılan akıtmayı sabah kahvaltılarında ya da 5 çaylarında zevkle tüketebileceğiniz gibi içine et vb. malzemeler koyup ana yemeklere de uygun hale getirebilirsiniz. İşte akıtma tarifi…

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Kahvaltılarda ve çay saatlerinde kısa süre içinde hazırlayıp afiyetle yiyebileceğiniz hamur işleri arıyorsanız, bazlama tam size göre. Mayalı bir hamurla yapılan bu geleneksel Anadolu lezzeti, yumuşacık oluyor ve sıcak sıcak yerken lezzetine doyulmuyor. Siz de denemek isterseniz bazlama tarifimiz hemen aşağıda...

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Krep, pancake, akıtma gibi lezzetler, kahvaltılarda çok seviliyor ve çok sık tüketiliyor. Şimdi bu ekibe bir de kaşık dökmesi katılıyor. Her zaman dolabınızda bulunan malzemelerle, birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz bu kahvaltılık herkesi mutlu edecek. Kahvaltı dediysek, akşamüstü kahvaltısına da çok leziz olur. Afiyet olsun!

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Dondurmalı irmik helvası nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı dondurmalı irmik helvası

Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de dondurmalı irmik tatlısı oldu. Peki, dondurmalı irmik helvası nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı dondurmalı irmik helvası

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Bugün iftara ne pişirsem? 24 Mayıs iftar menüsü

Sahur ve iftarda tüketilen yemek ve içecekler oruç ibadetini sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Sahur sofraları, kahvaltı tadında hafif yiyeceklerle geçse de gün boyu kaybettiğimiz enerjiyi iftar sofraları telafi ediyor. İşte, ‘iftarda ne pişirsem?’ diye düşünenler için tarifleriyle iftar menüsü...

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