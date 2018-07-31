Sağlıklı gıdaların hangisi ne kadar yenmeli?

Evet, artık avokadonun tam bir sağlıklı yağ deposu olduğunu hepimiz öğrendik. Ancak bir oturuşta 3-5 avokado yemek de doğru değil. En iyisi bir seferde yarım avokado (114 kalori) yemek. Geri kalan yarısını da çürütüp atacak değilsiniz elbette. Avokadonuzu boyuna değil de enine ikiye böldüğünüzde havayla temas eden yüzeyi azaltabilir, bu kısmı limonlu suya bulayarak kararmayı azaltabilirsiniz.
Avokado
Söz konusu karbonhidratlar olduğunda, mümkün olduğunca kompleks karbonhidratları tercih etmek gerekiyor. Çünkü bunlar işlenmiş olanlara kıyasla daha fazla lif, protein ve vitamin içeriyor. ancak kepekli yiyor olmanız sınırsız yiyebileceğiniz anlamına gelmiyor. Bir kahve kupası kadar pişmiş spagetti (200 kalori civarında) yeterli olacaktır.
Kepekli makarna
Tahıllı ve kuruyemişli enerji barlarını ana öğünde yemek çok tavsiye edilmiyor. Ancak zorda kalınca bir sürü insan bunu yapıyor. Tek bir enerji barı 300 kalori civarında. Üstelik bazılarının içinde çok fazla şeker olabiliyor. Bu nedenle bu barları sağlılı diye atıştırmadan önce ambalajı mutlaka okuyun.
Enerji barları
Yoğurdun faydaları saymakla bitmiyor ancak bunun doğal yoğurt olmasına dikkat edin. Zira tek porsiyonluk, meyveli yoğurtların bir kısmı önemli miktarda şeker içeriyor. Bu yoğurtları tüketmeyi seviyorsanız bir kaptan fazlasını yememeye çalışın. Böylece şeker ve enerji (150 kalori) alımınızı kontrol altında tutabilirsiniz.
Yoğurt
Kırmızı şarabın sağlığa faydaları biliniyor ancak bu şişelerce şarap içebileceğiniz anlamına gelmiyor. Bir kadehi kalp sağlığınız için gerekli antioksidanı alabilmeniz için yeterli ve 123 kalori civarında.
Şarap
Bu tür ürünler birer protein ve sağlıklı yağ deposu. O nedenle meyvelerle ve sandviçlerin içinde tüketilmeleri sıkça tavsiye ediliyor. Ancak şunu unutmayın: İki yemek kaşığı fıstık ezmesi tam 200 kalori. O nedenle bu ürünleri çok seviyor ve kendinize hâkim olamıyorsanız, tek porsiyonluk ambalajlardan bulmaya çalışın.
Fıstık, fındık, badem ezmesi
Özellikle et yemeyenlerin keyifle protein ve yağ almasını sağlayan lezzetlerden biri humus. Ancak o kadar lezzetli ki aşırıya kaçmak da çok kolay. O nedenle özellikle eğer hazır aldıysanız, humusun ambalajını okumayı ve ölçülü porsiyonlarda tüketmeyi unutmayın.
Humus
Vitamin ve mineral deposu yumurtayı ana yemek olarak yiyorsanız 2 tanesi o öğündeki protein ihtiyacınızı rahatça karşılayacak ve size 160 kalorilik enerji verecektir. Eğer bir salatanın üzerine vs. ekleyecekseniz, dilimlenmiş bir adet haşlanmış yumurta yeterli olur.
Yumurta
Sabahları bir kâse tahıl gevreği yemek, günlük tahıl ihtiyacınızı karşılamak için çok iyi bir yoldur. Ancak 2 fincan gevreğin (ortalama 200 kalori) ötesine geçmemeye çalışın. Kâsenizin geri kalanını sür ve taze meyveyle doldurun.
Tahıl gevreği
Smoothie'ler birer vitamin deposudur ancak içlerindeki şeker oranı çok yüksek olduğu için her öğünde tüketilmemelidir. Kahvaltıda ya da öğleden sonra 1 smoothie o gün için yeterlidir. İçine yeşil yapraklı sebzeleri ve portein kaynaklarını ekleyip öğününüzü zenginleştirmeyi ihmal etmeyin.
Meyveli smoothie