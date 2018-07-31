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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Lezizz >Mutfak Tüyoları>Sağlıklı gıdaların hangisi ne kadar yenmeli?
Mutfak Tüyoları

Sağlıklı gıdaların hangisi ne kadar yenmeli?

Sağlıklı yiyecekleri tüketirken abartmamakta fayda var. Çünkü aşırı tüketildiğinde en faydalı yiyecek bile zararlı olabilir...

Fotoğraflar: Alamy
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Sağlığa faydaları sebebiyle sık sık tüketilmesi önerilen bazı yiyecekler var. Ancak her şeyde olduğu gibi burada da abartmamakta fayda var. Zira aşırı tüketildiğinde en faydalı yiyecek bile zararlı olabilir. Bu nedenle bu yiyeceklerin nasıl porsiyonlanması gerektiğini bilmek gerekiyor. Gelin son dönemin en popüler sağlıklı yiyeceklerinin ne kadar tüketilmesi gerektiğine beraber bakalım...

Fotoğraflar: Alamy
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Avokado

Evet, artık avokadonun tam bir sağlıklı yağ deposu olduğunu hepimiz öğrendik. Ancak bir oturuşta 3-5 avokado yemek de doğru değil. En iyisi bir seferde yarım avokado (114 kalori) yemek. Geri kalan yarısını da çürütüp atacak değilsiniz elbette. Avokadonuzu boyuna değil de enine ikiye böldüğünüzde havayla temas eden yüzeyi azaltabilir, bu kısmı limonlu suya bulayarak kararmayı azaltabilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy
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Kepekli makarna

Söz konusu karbonhidratlar olduğunda, mümkün olduğunca kompleks karbonhidratları tercih etmek gerekiyor. Çünkü bunlar işlenmiş olanlara kıyasla daha fazla lif, protein ve vitamin içeriyor. ancak kepekli yiyor olmanız sınırsız yiyebileceğiniz anlamına gelmiyor. Bir kahve kupası kadar pişmiş spagetti (200 kalori civarında) yeterli olacaktır.

Fotoğraflar: Alamy
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Enerji barları

Tahıllı ve kuruyemişli enerji barlarını ana öğünde yemek çok tavsiye edilmiyor. Ancak zorda kalınca bir sürü insan bunu yapıyor. Tek bir enerji barı 300 kalori civarında. Üstelik bazılarının içinde çok fazla şeker olabiliyor. Bu nedenle bu barları sağlılı diye atıştırmadan önce ambalajı mutlaka okuyun.

Fotoğraflar: Alamy
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Yoğurt

Yoğurdun faydaları saymakla bitmiyor ancak bunun doğal yoğurt olmasına dikkat edin. Zira tek porsiyonluk, meyveli yoğurtların bir kısmı önemli miktarda şeker içeriyor. Bu yoğurtları tüketmeyi seviyorsanız bir kaptan fazlasını yememeye çalışın. Böylece şeker ve enerji (150 kalori) alımınızı kontrol altında tutabilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy
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Şarap

Kırmızı şarabın sağlığa faydaları biliniyor ancak bu şişelerce şarap içebileceğiniz anlamına gelmiyor. Bir kadehi kalp sağlığınız için gerekli antioksidanı alabilmeniz için yeterli ve 123 kalori civarında.

Fotoğraflar: Alamy
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Fıstık, fındık, badem ezmesi

Bu tür ürünler birer protein ve sağlıklı yağ deposu. O nedenle meyvelerle ve sandviçlerin içinde tüketilmeleri sıkça tavsiye ediliyor. Ancak şunu unutmayın: İki yemek kaşığı fıstık ezmesi tam 200 kalori. O nedenle bu ürünleri çok seviyor ve kendinize hâkim olamıyorsanız, tek porsiyonluk ambalajlardan bulmaya çalışın.

Fotoğraflar: Alamy
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Humus

Özellikle et yemeyenlerin keyifle protein ve yağ almasını sağlayan lezzetlerden biri humus. Ancak o kadar lezzetli ki aşırıya kaçmak da çok kolay. O nedenle özellikle eğer hazır aldıysanız, humusun ambalajını okumayı ve ölçülü porsiyonlarda tüketmeyi unutmayın.

Fotoğraflar: Alamy
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Yumurta

Vitamin ve mineral deposu yumurtayı ana yemek olarak yiyorsanız 2 tanesi o öğündeki protein ihtiyacınızı rahatça karşılayacak ve size 160 kalorilik enerji verecektir. Eğer bir salatanın üzerine vs. ekleyecekseniz, dilimlenmiş bir adet haşlanmış yumurta yeterli olur.

Fotoğraflar: Alamy
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Tahıl gevreği

Sabahları bir kâse tahıl gevreği yemek, günlük tahıl ihtiyacınızı karşılamak için çok iyi bir yoldur. Ancak 2 fincan gevreğin (ortalama 200 kalori) ötesine geçmemeye çalışın. Kâsenizin geri kalanını sür ve taze meyveyle doldurun.

Fotoğraflar: Alamy
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Meyveli smoothie

Smoothie'ler birer vitamin deposudur ancak içlerindeki şeker oranı çok yüksek olduğu için her öğünde tüketilmemelidir. Kahvaltıda ya da öğleden sonra 1 smoothie o gün için yeterlidir. İçine yeşil yapraklı sebzeleri ve portein kaynaklarını ekleyip öğününüzü zenginleştirmeyi ihmal etmeyin.

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