Sağlığı da huzuru da memleketinde açtığı restoranda buldu

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Balık mevsiminin başlamasıyla birlikte hamsi tava da sofralarda sık sık yer almaya başladı. İçerdiği Omega-3 ile kalp damar dostu olan hamsinin en sevilen hallerinden biri olan hamsi tava, her ne kadar Karadeniz’e özgü bir lezzet olarak görülse de Türkiye’nin dört bir yanında yapılıyor. Peki, hamsi tava nasıl yapılır? İşte, adım adım hamsi tava tarifi…
Börek denilmesine rağmen tatlı bir lezzet olan Laz Böreği, Doğu Karadeniz'in en sevilen yemeklerinden biridir. Hazır yufkadan yapıldığında oldukça pratik bir tatlı olan Laz Böreği, pudra şekeri ilavesiyle kuru ya da şerbetli olarak sunuma hazırlanabilir. Peki, Laz Böreği nasıl yapılır? Adım adım Laz Böreği tarifi...