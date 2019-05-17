Sadece ramazan ayında üretiliyor, başka zaman isteseniz de bulunmuyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Pilav ve et yemeklerinin yanına tamamlayıcı bir tarif arayanlar için pratik bir o kadar da lezzetli bir önerimiz var: Fırında sebze kebabı. Sebze kebabının içerisindeki malzemeleri aynı büyüklükte ve ince doğrarsanız pişirme süresini kısaltabilirsiniz. İşte, zeytinyağlı sebze kebabı için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları
Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağı ve dünya mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 16 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de fırında makarna oldu. Peki, fırında makarna nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı fırında makarna tarifi