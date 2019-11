"SATIŞLAR HER GEÇEN YIL ARTIYOR" Sivas Köftesi satışının her geçen yıl arttığını belirten Yiğit, “Köftemiz porsiyon olarak 7 adettir, 200 gramdan aşağı değildir. Porsiyon fiyatı 23 lira. Evet günlük olarak yıl bazında Sivas köftesi tüketimimiz 10 ton, yaz aylarında 100. Yıl etkinliklerinden köfte tüketimi günlük 14 tona çıktı. Her geçen yıl rakamlar artıyor. İlk başlarda 2- 2 buçuk tondu, lezzetin keşfedilmesinin ardından satışlarımız her yıl yüzde 30 artarak devam ediyor. 36 adet tescilli Sivas köftesi satan noktamız var, yaklaşık 400 lokanta da köfte satışı yapılıyor” dedi.