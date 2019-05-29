Sadece burada üretiliyor, tarifi sır gibi saklanıyor... Bursa'nın efsane ramazan lezzeti

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Genellikle pilavıyla bilinen firik, özellikle ramazan sofralarının olmazsa olmaz lezzetleri arasında yer alıyor. Daha çok Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine özgü bir lezzet olan firik, buğday tanelerinin olduğu bölümün ateş üzerinde kavrulmasıyla yapılır. Peki, firik tam olarak nedir, firik pilavı nasıl yapılır?
Zaman zaman ismi yörelere göre değişiklik gösterse de lezzeti hep muhteşem. Kaymak kavurması, süt katığı ya da tartı diye de adlandırılan dartıdan bahsediyoruz. Özellikle Batı Karadeniz’de ve Ege köylerinde karşımıza çıkan bu kışlık lezzet, sütün lezzetini ve besleyiciliğini koruyup uzun süre saklamak için en doğru yollardan biri. Peki dartı nasıl yapılır? Dartı yaparken nelere dikkat edilmelidir? İşte tüm merak ettikleriniz…