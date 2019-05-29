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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriNerede Ne Yenir Sadece burada üretiliyor, tarifi sır gibi saklanıyor... Bursa'nın efsane ramazan lezzeti
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Nerede Ne Yenir
DHA
29 Mayıs 2019 - 11:21,

Sadece burada üretiliyor, tarifi sır gibi saklanıyor... Bursa'nın efsane ramazan lezzeti

Bursa’da 50 yıllık geçmişiyle hurma tatlısının adı bugün şehrin kendine özgü ünlü lezzetleri İskender kebap ve pideli köfte ile birlikte anılıyor.

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Bursa’da 50 yıllık geçmişiyle hurma tatlısı, şehrin kendine özgü lezzetleri arasında kendisine bir yer edindi.

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Şekli ve rengi itibariyle hurmaya benzediği için bu ismi alan tatlı özellikle ramazan aylarında iftar sofralarını süslüyor.

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1968 yılında açılan bir pastanede farklı lezzet arayışları üzerine geliştirilen ve şeklinden dolayı ‘Bağdat hurma tatlısı’ adını alan tatlı, gün geçtikçe popülerlik kazandı.

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Tatlı un, şeker, yumurta, yoğurt ve özel 10 baharat karışımından oluşuyor. Tatlının sunumu ise şerbet ve Hindistan cevizi ile yapılıyor.

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Bursa sokaklarındaki seyyar satıcıların da tercihi tatlının tarifi ise firma tarafından gizli tutuluyor.

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Hafif bir tada sahip olmasından dolayı ise Ramazan ayında iftar sofralarını süslüyor.

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Hurma tatlısı üreten firmanın sahibi Yadigar Karaman, "Hurma tatlısı yaklaşık 50 yıl önce eşimin ailesi tarafından bulundu. Eşim tatlının popülerliğini buralara kadar getirdi. Bursa’ya özgü bir lezzet halini aldı. Eşimin vefatından sonra 10 aydır şirketi yönetmeye ben devam ediyorum. Tatlımız un, yumurta, şeker, yoğurt ve özel olarak hazırladığımız 10 baharatın bir araya gelmesiyle oluyor. Şerbetli bir tatlı. Bursalıların damak zevkine hitap ediyoruz" dedi.

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Hurma tatlısının Bursa lezzetleri arasında kendisine yer bulduğunu belirten Yadigar Karaman şöyle devam etti:

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"Bursa’nın nasıl İskender kebabı ve pideli köftesi meşhursa hurma tatlısı da o derece popüler hale geldi. Ramazan aylarında hafif bir tatlı olması sebebiyle taleplerimiz çok fazla artıyor. Hurma tatlısını şehir dışına dahi kargoyla gönderiyoruz."

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"Hurma tatlısı hafif bir tatlı ve geleneksel damak tadımıza hitap ediyor. Bizim tatlımızın özelliği üzerine Hindistan cevizi döküyoruz. Bu şekilde tercih ediyorlar."

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