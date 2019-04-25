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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
Kaynak: INSIDER Derleyen: Sevin Turan Fotoğraflar: Alamy
25 Nisan 2019 - 11:35,

Sadece biz değil bütün dünya bayılıyor... İşte en iyiler!

Dünyanın dört bir yanından en sevilen patates yemekleri...

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Patates dünyanın dört bir yanda kahvaltılardan akşam yemeklerine, geleneksel lezzetlerden sokak atıştırmalıklarına zevkle tüketilen bir malzeme. Nasıl böyle olmasın? Çok doyurucu, oldukça ucuz ve çok da lezzetli.

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Peki dünyanın dört bir yanından ünlü patates yemeklerini tanıyor musunuz? İşte INSIDER’ın seçimiyle patates sevenlerin gözlerini parlatacak, ağızlarını sulandıracak nefis patatesli yemekler…

3/18Poutine

Poutine

Kanada’nın milli yemeği olarak görülen poutine, aslında ülkenin Fransız Kanadası diye bilinen bölgesine ait. Kızarmış patatesin üzerine süt kesiği parçaları serpiliyor ardından da bol miktarda et suyu sosu gezdiriliyor.

4/18Chorrillana

Chorrillana

Chorrillana, Şili’nin meşhur patates yemeği. Kızarmış patateslerin yanı sıra yumurta, et, soğan ve etten oluşan bu yemek kocaman porsiyonlarda sipariş ediliyor ve genelde paylaşılarak yeniyor.

5/18Brændende Kærlighed

Brændende Kærlighed

Kelime anlamı aşk ateşi olan bu yemek, Danimarkalıların patatese duyduğu sevginin en güzel örneği olsa gerek. Patates püresinin üzerine kızarmış pastırma parçaları veya soğan konuyor.

6/18Düşes Patates

Düşes Patates

Patates püresinin daha havalı hali diyebileceğimiz Fransız yemeği düşes patatesin görüntüsü çok şık ama yapılışı çok kolay. Püre krema sıkacağıyla tepsiye sıkılıyor ardından üzerine yumurta sürülüyor ve fırında kızarana kadar pişiriliyor.

7/18Colcannon

Colcannon

Colcannon, İrlanda’nın geleneksel lezzetlerinden biri. Patates püresine tuz ve karabiberin yanı sıra soğan ve karalahana parçaları ekleniyor. Patates püresine sağlık katmak isteyenlere çok uygun.

8/18Gnocchi

Gnocchi

İtalyan mutfağının güzeli gnocchi, patates püresi eklenmiş hamurdan yapılan, mantı ile makarna arası bir yemek. Özellikle domates sosunda pişirileni çok makbul olan gnocchi’yi bir tadan bir daha vazgeçemiyor.

9/18Gamja Jeon

Gamja Jeon

Kore mutfağının bir tarifi olan gamja jeon için patatesler önce rendeleniyor sonra yağda kızartılıyor. Soya sosu ve sirkeden yapılan ve choganjang adı verilen bir sosla servis edilen gamja jeon’un görüntüsü bile iştah açıyor.

10/18Saag Aloo

Saag Aloo

Hint mutfağının olmazsa olmazı körili yemeklerin patatesle yapılan versiyonlarından saag aloo, özellikle ülkenin kuzeyinde çok popüler. Ispanak, patates ve baharatlarla yapılan bu sağlıklı yemek et yemeyenlerin de favorilerinden olacak.

11/18Salchipapas

Salchipapas

Peru’da çok yaygın bir sokak lezzeti olan salchipapas için kızarmış patatesin üzerine sosis dilimleri ekleniyor. Ünlü bir sokak lezzeti olan yemek yanında coleslaw denen lahana salatası ve soslarla yeniyor.

12/18Pierogi

Pierogi

Polonya’nın milli yemeği diyebileceğimiz pierogi de patates ve mantıyı tek tencerede bir araya getiren bir yemek. Pierogi’nin Osmanlı mutfağının piruhisi ile kuzen olduğunu söylesek yanlış olmaz herhalde.

13/18Clapshot

Clapshot

İskoçya mutfağının basit ama lezzetli yemeği clapshot’ın kökeni Orkney adalarında. Bu yemek patates püresinin yanı sıra turp, tuz, karabiber, yeşil soğan, dereotu ve kuru soğan kullanılarak yapılıyor.

14/18Tortilla Española

Tortilla Española

İspanyol mutfağının bu ünlü yemeğini patatesli omlet diye özetlemek mümkün. Sıcak ya da soğuk olarak servis edilebilen tortilla española, ekmeğin arasında servis edildiğinde de bocadillo diye adlandırılıyor.

15/18Janssons Frestelse

Jansson's Frestelse

İsveç’e ait Jansson's frestelse patates ve hamsi ile yapılıyor. Noel zamanı yenmesi adet olan bu yemek için incecik dilimlenmiş patatesler soğanlarla birlikte tepsiye diziliyor. Üzerine salamura çaça balığı, tuz ve karabiber ilave ediliyor. En üste ise krema ve ekmek kırıntıları serpiliyor.

16/18Rösti

Rösti

İsviçre yemeği rösti ise genellikle kahvaltıda yenen bir yemek. Çıtır çıtır patates köfteleri ıspanak ve yumurtayla çok başarılı bir uyum sergiliyor. Kahvaltı sofranız için farklı bir seçenek olabilir.

17/18Shepherd’s Pie

Shepherd’s Pie

Shepherd’s pie için ise et ve kızarmış patatesin en mükemmel beraberliği diye adlandırılabilir. Tepsiye yayılmış dana ya da kuzu kıymasının üzerine patates püresi onun üzerine de peynir konuyor. Artan malzemeyi değerlendirilmesi amacıyla ortaya çıkmış olan bu yemek bugün İngiltere denince ilk akla gelen lezzetlerden.

18/18Kumpir

Kumpir

Listeye Türkiye’den ne ekleyebiliriz diye düşündük ve aklımıza gelen en uygun seçenek kumpir oldu. Fırında pişmiş patateslerin içine tereyağı, kaşar, Rus salatası, sosis, turşu ve daha neler neler konuyor. Lezzetsiz olması mümkün mü?

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