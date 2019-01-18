Sadece birkaç usta yapabiliyor, kokusu sokağın başından duyuluyor

Diyarbakır'ın en önemli yemeklerinden ciğer kebabı, hem yöre insanı hem de kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerce sabah, öğle ve akşam, günün her saati 7'den 70'e herkes tarafından tüketiliyor. Ciğer kebabının çeşitlerinden "perde ciğeri" ise damak tadına düşkün olanlardan yoğun ilgi görüyor.