AA
Haber Giriş: 18 Ocak 2019 - 12:12,
Sadece birkaç usta yapabiliyor, kokusu sokağın başından duyuluyor
Diyarbakır'da, ciğer kebabının çeşitlerinden "perde ciğeri" damak tadına düşkün olanlardan yoğun ilgi görüyor.
Diyarbakır'ın en önemli yemeklerinden ciğer kebabı, hem yöre insanı hem de kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerce sabah, öğle ve akşam, günün her saati 7'den 70'e herkes tarafından tüketiliyor. Ciğer kebabının çeşitlerinden "perde ciğeri" ise damak tadına düşkün olanlardan yoğun ilgi görüyor.
Bol soğan salatası, yeşillik, domates ve özellikle ayranla tüketilen ciğer kebabının daha çok kışın tüketilen lezzeti perde ciğeri ise kentte sayılı usta tarafından yapılıyor.
Kentte tescil için başvuru yapılan sayılı ürün arasında yer alan perde ciğeri, hazırlanması zahmetli olması nedeniyle sipariş üzerine yapılıyor.
Tarihi Sur ilçesindeki yaklaşık 30 yıllık ciğer ustası İsmail Kaplan (52), AA muhabirine yaptığı açıklamada, perde ciğerini, çırak olarak yanında çalıştığı ustasından öğrendiğini söyledi. Perde ciğerin yapımının ciğer kebaba göre daha zahmetli olduğunu dile getiren Kaplan, ciğer ustalarının çoğunun bu zahmeti göze alamadığını aktardı.
Perde ciğerin kentte yaklaşık 40 yıl önce daha çok hazırlandığını aktaran Kaplan, "Müşterilerin talebi üzerine bu kebabı yapıyorum. Şu an çoğu yerde yapılmadığı için yeni nesil bu tadı bilmiyor" dedi.
Sipariş üzerine hazırladığı perde ciğerini İstanbul'a, Çanakkale'ye gönderdiğini anlatan Kaplan, "Bu kültürün yaşatılması için perde ciğer yapımını yanımda çalışanlara da öğrettim" diye konuştu.
11