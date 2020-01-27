Sadece bilenler alıyor, bilmeyenler nefis bir lezzeti kaçırıyor

Muharrem Şahin, konuşmasını söyle devam etti: “Kalamar genellikle Akdeniz ve Ege denizinden bol çıkar. Bu canlı genellikle 4 çeşide ayrılır. Elimizde olan bu süt olan kalamardır. Yumuşak etidir ve tadı da çok güzeldir. Ama genellikle vatandaşlar bunu bilmiyor. Yıllardır satıyorum ama hep bilenler gelip alıyor. Bu deniz canlısını için gelen müşterilerimiz bellidir. Genellikle restoran işletmecileri alır. Tabi bunun işlenmesi de biraz zor. Bunu güzelce temizleyerek yumuşatılmalı. Ondan sonra mısır unu ile patates gibi kızartıp, sosunu yapıp afiyetle yiyebilir.