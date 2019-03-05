Sadece 1,5 ay yapılabiliyor, yüksek fiyatına rağmen her gün yiyen var

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Sağlık deposu bir sıcak içecek olan kant, kolayca yapılmasıyla da herkesin favorisi. Özünde ballı ya da şekerli sıcak su olan kantı lezzetlendirmek için limon suyu da ilave edebilirsiniz. Çay kahve yerine zevkle tüketebileceğiniz kant tarifleri ve püf noktaları hemen aşağıda…
Osmanlı geleneği olan ‘kandil simidi’ kandil günlerinin en sevilen ve vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Osmanlı'dan bu yana geleneksel olarak hazırlanan mahlep kokulu simitler, her kandil gününde fırın ve pastane tezgahlarında yerini alıyor. Peki, evde kandil simidi nasıl yapılır? İşte, mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi