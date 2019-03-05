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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
05 Mart 2019 - 11:41,

Sadece 1,5 ay yapılabiliyor, yüksek fiyatına rağmen her gün yiyen var

Dağlık bölgelerde yağışlara bağlı olarak toprak altında yetişen ve patatese benzeyen keme mantarının etle buluştuğu "keme kebabı", sadece mart ve nisan aylarında tüketilebiliyor. Kebap ustalarından Şükrü Bayram, "Bu kebabın yaklaşık 1,5 aylık süresi var ondan sonra olmaz. Geçen yıl keme çok yoktu o yüzden fiyatı daha yüksekti ama bu yıl inşallah bereketli olacak" diyor.

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Şanlıurfa'da, ilkbahar yağışlarıyla ortaya çıkan keme mantarının etle buluştuğu "keme kebabı", sadece mart ve nisan aylarında tüketilebiliyor.

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"Halil İbrahim sofrası ve bereketi" ile özdeşleşen ve gastronomi turizminde adından söz ettiren Şanlıurfa'daki kebap çeşitleri, yöre halkının yanı sıra damak tadını önemseyen yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor.

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Bölgede bahar yağmurlarının ardından yetişen "keme mantarı"ndan yapılan kebap da sadece mart ve nisan aylarında tüketilebildiği için yüksek fiyatına rağmen ilgi görüyor.

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Yer altında yetişen ve görüntüsü patatese benzeyen keme, dağlık bölgelerde yağışlara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Köylüler tarafından toplanan ürünü, kebap ustaları etle karıştırıp şişe dizerek özenle pişiriyor. Keme kebabı, közlenmiş biber ve kuru soğanla servis ediliyor.

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Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle piyasaya erken çıkan ve bu sayede fiyatı da geçen yıla oranla düşük olan kemenin kilogramı 100 liradan alıcı buluyor.

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Söz konusu kebabı, uzun süre sonra menülerde görmeye başlayan vatandaşlar da fiyatına bakmaksızın tadabilmek için ilgili mekanlara akın ediyor.

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Kentin en meşhur kebap ustalarından Şükrü Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baharla birlikte keme kebabının akla geldiğini ve bu anlamda müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

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Keme kebabını herkesin yapamayacağına dikkati çeken Bayram, şunları kaydetti:

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"İlkbaharla müşterilerimiz bizi arayıp keme kebabının çıkıp çıkmadığını sorar. Artık keme kebabımız çıktı, öğlen yemeğinde buraya gelenlerin büyük çoğunluğu bunu sipariş ediyor. Talebi karşılamakta zorlansak da ilgiden son derece memnunuz. Tamamen doğa bir ürün. Tarla olmayan dağın eteklerinde, tepelerde yağışlara bağlı olarak ortaya çıkar. Martta başlar, nisan ayının ortalarında sona erer. Köylüler toplayıp bu dönemde bize getiriyorlar. Biz de bunu temizledikten sonra etle birlikte karıştırıp harika bir lezzete dönüştürüyoruz. Bu kebabın yaklaşık 1,5 aylık süresi var, ondan sonra olmaz. Geçen yıl keme çok yoktu, o yüzden fiyatı daha yüksekti ama bu yıl inşallah bereketli olacak."

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Ustalardan Mehmet Duran da kemenin ete yakın protein oranına sahip olduğunu ve kendi bölgelerinin yanı sıra İç Anadolu Bölgesi'nde yetiştiğini ifade etti.

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Keme kebabının sadece bu dönemde bulunduğunu vurgulayan Duran, "Köylüler aracılığıyla toplayıp kebap haline getiriyoruz. Müşterilerimiz de yoğun ilgi gösteriyor. Kemenin fiyatı yüksek olduğu için bundan yapılan kebap da daha pahalı oluyor. Buna rağmen çokça tercih ediliyor. Yaklaşık 1,5 aylık dönemde insanlar adeta buraya akın ediyor. Lezzetini bilen zaten ondan vazgeçemiyor. Her gün gelip yiyen müşterilerimiz var. Çünkü hem çok lezzetli hem de sağlıklı bir besin" diye konuştu.

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Müşterilerden Bakır Atçı da söz konusu kebabın farklı bir lezzete sahip olduğunu ve süresinin az olmasından dolayı fırsat buldukça buraya gelip yediklerini anlattı.

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Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu ise keme mantarının protein, mineral ve D vitamini bakımından zengin bir besin olduğunu belirterek, bu anlamda insanlara kemeyle yapılan ürünleri tüketmelerini tavsiye etti.

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