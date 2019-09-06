Sabahları önünde kuyruk oluyor! Sıcak sıcak yiyen bir daha istiyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Antakya mutfağında önemli bir yeri olan kepse, Arap mutfağından gelip ülkemizde de oldukça sevilen bir yemek olarak dikkat çekiyor. Kepse yemeğini evlerinde yapmak isteyen vatandaşlar ise en pratik kepse tarifini araştırıyor. Peki, kepse nasıl yapılır?
Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te, bu yıl ikincisi düzenlenecek "GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali"nin, kent turizminin yanı sıra sanayi ve ticarete de katkı sunması bekleniyor.