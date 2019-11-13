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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
13 Kasım 2019 - 16:01,

Sabah yapılıyor, akşama tükeniyor

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde yüzlerce yıldır süt ve tereyağı katılarak yapılan Kelkit Ketesi hem lezzeti hem de doyuruculuğuyla vatandaşların büyük beğenisini kazanıyor.

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1HER GEÇEN GÜN TALEP ARTIYOR

"HER GEÇEN GÜN TALEP ARTIYOR"

İlçede 24 yıldır fırıncılıkla uğraşan Özcan İncir, yüzlerce yıldır ilçede hemen her evde yapılan ve çok sevilen Kelkit Ketesini bir süredir fırınlarında yaptıklarını ve vatandaşlar tarafından yoğun talep görmesi nedeniyle adeta yok sattıklarını söyledi.

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Kelkit ketesinin doğal süt ve yöresel tereyağının, un ve yumurta katılmasının ardından kadınlar tarafından açılması ve ardından pişirilmesi sonucu üretildiğini ifade eden İncir, “Önce kaynamış sütü döküyoruz, malzemelerini hazırlıyoruz. Yöresel tereyağıyla hazırlıyoruz. Yumurta, un katıp yoğuruyoruz. Dinlendirdikten sonra kadınlar açıyor ve aynı evde yapılmış gibi fırında pişirip vatandaşlarımıza sunuyoruz. Her geçen gün talep artıyor. Satışlarımız çok iyi. Yıllardır bu işe emek veriyoruz” dedi.

3SABAH YAPILIYOR, AKŞAMA KADAR TÜKENİYOR

SABAH YAPILIYOR, AKŞAMA KADAR TÜKENİYOR

Kelkit’in yöresel ürünü olan keteyi yıllardır yaptıklarını ve vatandaşlardan yoğun talep aldıklarını dile getiren İncir, “Günlük 500-1000 arasında yapıyoruz. Yazın gurbetçilerin gelmesiyle artıyor bu sayı. Akşama kalmaz biter günlük olarak yaptığımız keteler” diye konuştu.

4NE EKMEK, NE PASTA

"NE EKMEK, NE PASTA"

Kelkit ketesinin ne ekmek ne pasta sınıfında olduğunu aktaran İncir, “Kete çok eskilerden beri buralarda yapılan bir yiyecek. Düğünlerde, davetlerde kullanılan yöresel bir ürünümüz. İçerisinde hiçbir katkı maddesi de yok. Doğal sütten yapılan bir üründür. Sağlıklı ve doyurucu bir üründür. Hiçbir katkı maddesi yok içerisinde. Ayrıca katmer de yapıyoruz. Evlerde yapılırdı bu ürün şimdi paketleyip burada satışını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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