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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
DHA
14 Haziran 2019 - 10:05,

Sabah kahvaltısında dahi yeniyor! "Beş köfte ile yarım köfte"

Boşnak mutfağının ünlü köftesi pljeskavica İstanbul’da büyük ilgi görüyor.

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Boşnak mutfağının ünlü köftesi pljeskavica İstanbul’da büyük ilgi görüyor. Özel üretim eti ile benzerlerinden ayrılan pljeskavica’nın sırrı özellikle Bosna-Hersek ve Sırbistan’dan Türkiye’ye göç edenler tarafından nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor.

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Pljeskavica, böreği ve et ürünleriyle ünlü olan Boşnak mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Boşnak mutfağının lezzetlerinden olan çevape’den üretilen pljeskavica sofraların vazgeçilmezi oldu.

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Kahvaltıda da yenen çevape, 6 santimetre boyuna ve 1 buçuk santimetre enine getirilerek, zaman geçtikçe yuvarlak bir şekil verildi ve ‘pljeskavica’ adını aldı. İste kurutulmuş et, Boşnak sucuğu ve kaşar ilave edilerek farklı tatlar ile bir araya getirilen pljeskavica’nın sırrı, Balkan göçmenleri tarafından Türkiye’de nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor.

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Çevape’den sonra üretilen ve sevilen bir lezzet olan pljeskavica’nın zaman geçtikçe farklı lezzetlerle bir araya getirildiğini belirten Esat İlker Balota, pljeskavica’nın tamamen el yapımı bir köfte çeşidi olduğunu ancak makine yardımıyla da yapılabileceğini belirtti.

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Boşnak nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Bayrampaşa’da et lokantası işleten ve yaptığı pljeskavica’lar ünlü olan Muharrem Balota, Boşnak mutfağının geleneksel köftesini diğer köftelerden ayıran en temel özelliğinin et seçimi olduğunu belirterek, "Köfte Sancak’ta, Bosna’da, Sırbistan’da 50 seneden beri devam eden bir üründür. Pljeskavica’nın harcı, köftenin hamuruyla aynıdır. Şekli gereği farklıdır. İki lezzet de ayrı ayrı sevilir" dedi.

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Boşnakların çevape’yi her öğünde yediğini söyleyen Muharrem Balota, "Yeni Pazar’da sabah kahvaltısında dahi bu köfteler yeniyor. 5 köfte ile yarım köfte deniyor. Bu bizim yöremizde alışkanlık haline gelmiş bir olay" diye konuştu.

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Balota şöyle devam etti:

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"Bu aslında bir pişirme sanatı. Sürekli çevirerek köftenin şeklini bozabilirsiniz. Lezzetinde pek bir değişiklik olmaz ama köftenin bir yanı piştikten sonra diğer yanı da pişince servis edilmiyor. Tam pişmemesi gerekiyor, köftenin biraz sulu kalması gerekiyor."

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“Oradan buraya ustalar getirdi bu lezzeti. Çevape’ye herkes olumlu bakar. Çünkü lezzeti iyidir. İnsan faktörüyle alakalı bir şey değil. Tadına bakan herkes, sever ve bir daha arar."

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