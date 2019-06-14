Sabah kahvaltısında dahi yeniyor! "Beş köfte ile yarım köfte"

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
İspanya merkezli yeni nesil teslimat uygulaması Glovo, Türkiye pazarında bir yılı geride bıraktı. 500 bini aşkın kullanıcısına Ankara, İzmir ve İstanbul’da hizmet veren Glovo, bir yıllık istatistikleriyle Türkiye’de sipariş trendlerini analiz etti.
Malta Turizm Ofisi’nin Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleştirdiği “Tarihin Tadına Bak” adlı etkinlikte buluşan ve İlber Ortaylı’nın anlatımıyla Akdeniz’in tarihini gastronomi perspektifinden dinleyen konuklar, tarihi tariflerle hazırlanmış yemeklerin tadına baktı.