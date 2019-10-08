Sabah kahvaltıda yemek için erkenden yollara düşüyorlar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Milföy hamuru ve anne köftesinin birleşmesinden oluşan kafes köfte, köfte tariflerinin en estetiklerinden biri. Milföy şeritlerinin köfteleri sarıp sarmaladığı kafes köftenin sırrı, kıymanın harcında gizli. Peki, kafes köfte nasıl yapılır? Adım adım kafes köfte tarifi…
Tam bir sağlık ve lezzet deposu olan sirkeyi marketten almak yerine evde yaparak hem tadını hem de şifasını artırabilirsiniz. Bugün sizi evde sirke yaparken en büyük yardımcınız olacak sirke anasıyla tanıştıralım dedik. Sirke anasını evinizde yapıp saklamak için bilmeniz gereken her şey içeriğimizde var. Şimdiden kolay gelsin…