Sabah 7'den itibaren dolup taşıyor, sıcak sıcak bir tabak asla yetmiyor
Türkiye'nin dört bir yanından en nefis çorbaların adresi...
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Çorba sevmeyen olabileceğine inanmıyoruz, özellikle de soğuk havalarda.
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İçeriğindeki vitaminler ve minerallerle hastalıklara karşı koruyucu kalkan olan çorbaların en güzellerini yapan mekanları sizin için araştırdık.
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İşte Türkiye'nin dört bir yanından en nefis çorbaların adresi...
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Hünkar - İstanbul
Nişantaşı’nın geleneksel Türk yemekleri konusunda kalitesini ispatlamış olan mekanlarından Hünkar, mercimek ve paça çorbası ile çok beğenilen çorba çeşitlerine imza atmayı başarıyor.
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Çorbacı İsmet Usta - İzmir
Çorbacı İsmet Usta İzmir’in en popüler çorbacılarından biri. 1950 yılından beri kalitesini devam ettiren mekanda 20’nin üzerinde çorba çeşidi bulunuyor. İşkembe çorbası ise İsmet Usta’nın en sevileni.
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Shorba - İstanbul
Ataşehir’de bulunan Shorba, dünya mutfağından lezzetler sunuyor. Özel çorbalarının arasında lebeniye, dil, acılı ekşili, Macar gulaş ve kelle paça gibi seçeneklerin bulunduğu mekan, Fransız soğan çorbası ile de haklı bir üne sahip. Çorbanızı ekmeğin içinde içebilme keyfi ise bambaşka...
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Şen Ocak Çorba - Adana
İster mercimek çorbası ister tavuk çorbası isterseniz de başka yerde bulamayacağınız tavuklu mercimek çorbası... Bol kırmızı biber ve taze soğanla hem çok farklı hem de çok lezzetli...
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Çiya – İstanbul
Kadıköy’ün markası haline gelmiş mekanlardan biri olan Çiya’da Anadolu’nun çeşit çeşit lezzetini bulmak mümkün. Ezogelin, kelle paça gibi daha yaygın lezzetlerin yanı sıra şıkık çorbası, yılanotu çorbası, kızılcık tarhanası gibi daha farklı yemekleri de yakalama şansınız var.
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Beykoz - Ankara
Ankara’da iki yerde şubesi olan Beykoz, Ankaralıların çorbalarına doyamadığı adreslerden. İşkembe, tuzlama, kelle paça ve mercimek çorbaları ile öne çıkan Beykoz’da günün her saati çorba servisi bulunuyor.
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Nalia - İstanbul
Karadeniz mutfağının en güzel örneklerini sergileyen Nalia'da karalahana çorbasıyla kendinizi Rize'de ya da Trabzon'da hissetmeniz mümkün. Nalia'nın sipariş seçeneği de var...
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Lale İşkembecisi – İstanbul
Pek çok ünlü müdavimi olan Lale İşkembecisi, gurmelerin de favorisi. Kuzu paça, işkembe, şırdan tuzlama, beyin çorbası ve mercimek çorbası gibi harika lezzetleri bulunan Lale İşkembecisi, çorba severlerin gözdesi.
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Metanet Lokantası - Gaziantep
Gaziantep’te Osmanlı mutfağından lezzetler sunan Metanet, mercimek çorbası, paça ve özel beyranı ile şehre gelenlerin en sık uğradığı restoranlar arasında bulunuyor. Koyun etinin 14 saat pişirilmesiyle hazırlanan beyranın özellikle kahvaltıda içildiğini de hatırlatalım...
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Otantik Anadolu Yemekleri - İstanbul
Sivas mutfağının en sevilen çorbalarından yuvarlamayı Otantik Anadolu Mutfağı'nda mutlaka deneyin. Bol baharatlı, bulgurlu ve etli bu çorba ana yemek kadar doyurucu. Kesme çorbası da çok meşhur.
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Kiva Han - İstanbul
Anadolu lezzetlerini İstanbul'a taşıyan Kiva Han'da şahane çorbalar da içebilirsiniz. Örneğin Adana yöresinden yılanotu çorbası, Gaziantep yöresinden alaca çorba gibi seçenekler herkesi mutlu edecek.
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Zemzem Çorbacı - Konya
Mönüde işkembe, bamya, ezogelin ve kelle paça gibi 15 farklı çorba çeşidi var. Spesiyali ise arabaşı çorbasını andıran, 14 farklı baharat ve zemzem suyuyla yapılan zemzem çorbası.
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Lades Restaurant - İstanbul
Beyoğlu’nda bulunan Lades, düğün çorbası, et suyu çorbası ve domatesli pirinç çorbası ile ünlü. Lades ev yemekleri ile de adından söz ettiriyor.
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Bizim Lokanta - İzmir
Bir esnaf lokantası olan Bizim Lokanta'nın özellikle kaz ve balık çorbaları iddialı. Ayak paça çorbasını da denemenizi tavsiye ederiz.
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7 Mehmet - Antalya
Kıyma, kuşbaşı et, hamur ve bol baharatla hazırlanan kulaklı çorbayı pazar günleri tadabilirsiniz. 7 Mehmet’in bu çorbası gurmelerin de favorisi fakat diğer çorbalarını da yabana atmayın.
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Çorbacı Kadir Usta - İzmir
24 saat açık bu çorbacı acı biberli çorbalarıyla damak çatlatıyor. Kadir Usta'nın iddiası burada çorba içenlerin asla hasta olmayacağı yönünde.
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So Up - İstanbul
Balkabağı çorbasından Fransız soğan çorbasına kadar 30’dan fazla çeşit çorba servis ediyorlar. Trabzon karalahana çorbası, aşotu buğday çorbası, minestrone çorbası, fındıklı brokoli çorbası gibi daha önce pek karşılaşmadığınız çorbaları burada bulabilirsiniz.
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Cemo - Konya
Etli ekmek ve ızgara türleri ile meşhur olan Cemo’nun, Konya’da üç şubesi var. Bamya ve yayla çorbası ile hatırı sayılır bir müdavimi bulunan mekan Konya’nın çorba konusunda değişmez adreslerinden.
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Kahve6 - İstanbul
Cihangir’de bulunan Kahve6, sebzeli organik tavuk çorbası ve günün çorbası ile değişik alternatifler arayanların çorba adresleri arasında.
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Şahin Lokantası - İstanbul
Yılların klasiği Şahin Lokantası, Türk mutfağının en güzel örneklerini sergiliyor. Özellikle salçalı ve etli ezogelin çorbası dillere destan. İçinizi ısıtacağı kesin.
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Köroğlu İşkembecisi - Ankara
Ankara'da birçok yerde şubeleri olan Köroğlu'na adını veren işkembesi de kelle paçası da bol sarımsak ve sirkeyle doyulmaz bir lezzet. Mercimeği de gayet leziz olan Rumeli'de ev yemeklerini de tatmalısınız.
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Sarıhan İşkembe - İstanbul
Fatih Fındıkzade'de bulunan Sarıhan İşkembe'nin bol sarımsaklı ve sirkeli işkembe çorbası ile her derde deva kelle paça çorbası mutlaka denenmeli. Özellikle mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı koruyucu kalkan...
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Paçacı Mahmut Usta - İstanbul
Her gün çeşit çeşit ev yemekleri servis eden Paçacı Mahmut Usta’nın paça çorbasını içmeden dönmeyin. Balıkesir’den gelen kuzular manda yoğurduyla terbiye edilerek hazırlanıyor. Çorbanın terbiyesini hazırlamak bile 4 saat sürüyor. İşkembe, ezogelin ve mercimek diğer çorbalar.