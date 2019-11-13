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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
13 Kasım 2019 - 16:36,

Revani tatlısı nasıl yapılır? İşte haşhaşlı revani tarifi

Revani, irmikle yapılan tatlılar denilince ilk akla gelenlerden biri oluyor. Kışın sıcacık kahve veya çayla tüketebileceğiniz revaniyi yazın ister sade isterseniz de meyveli dondurmayla sunabilirsiniz. Limonlu, portakallı, haşhaşlı…. İşte, dilediğiniz aromayla yapabileceğiniz revaninin püf noktaları ve haşhaşlı revani tarifi…

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1

Revani, Türk mutfağındaki tatlılardan biridir. Revaniye bazı yerlerde sünger tatlısı ya da yoğurt tatlısı da denilmektedir. Yapımının kolaylığı nedeniyle tercih edilen ve her evde malzemelerle yapılan revani; davet mönüleri, çay saati veya doğum günü mönülerinde de sıkça yer alıyor. İşte, revaninin püf noktaları ve en sevilen tariflerden haşhaşlı revaninin tarifi...

2

Hafif şerbeti ve ağızda dağılan özellikleriyle herkes tarafından keyifle tüketilen revaninin yapım aşamasında en önemli detay şerbetinde gizli. Peki, revani şerbeti nasıl olmalı?

Şerbetin tam olup olmadığını anlamak için bir test yapmanız gerekiyor. Eğer parmağınıza damlattığınız şerbet, yayılmıyorsa tam kıvamındadır. Şerbetin kıvamını anlamak için ise kaynayan şekerli sulu karışıma en son limonu ekleyerek şerbetinizin daha kıvamlı olmasını sağlarsınız.

Şerbetin kıvamını anlamak için; şerbete bir kaşık sokup çıkartınız. Son damlalardan birini parmağınıza damlattığınızda damla yayılmıyorsa şerbet ideal kıvamına gelmiştir. Şerbet ılık tatlınız da sıcak olmalı.

3

Keki için:

3 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 tatlı kaşığı haşhaş

şerbeti için:

5 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

2. 3 damla limon

4

Revani nasıl yapılır?

Derin bir çırpma kabından, yumurtamızı ve toz şekerimizi, köpürene dek çırpıyoruz. Yoğurt ve sıvı yağımızı ekleyip, çırpmaya devam ediyoruz. İrmik, un, kabartma tozu ve vanilini ilave edip, koyu kıvamlı bir kek hamuru elde edene kadar çırpıyoruz. Orta boy kare cam tepsi içerisine boşaltılıp yaydırıyoruz.

Önceden ısıtılan 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz.

Pişen revani kekimizi soğumaya bırakıyoruz.

Şerbetini hazırlamak için, şekerimizi ve suyumuzu tencereye alınıp kaynamaya bırakıyoruz. Koyulaşıncaya kadar kaynatıyoruz.

Koyulaşan şerbetimize limon damlatıp ocaktan alıyoruz.

Şerbetimizi kenara alıp ilk sıcağının çıkmasını beklerken, revanimizi dilimliyoruz.

Sıcağı çıkıp, ılınmaya başlayan şerbetimizi soğuk revani kekimizin üzerine döküyoruz. Şerbetini çekmesi için bekletiyoruz.

Şerbetini çekip iyice soğumuş revani servise hazır.

5

Revaninin hamuru ve şerbeti kadar sunuluş biçimi de önemli. Peki, revani tatlısı nasıl sunulur?

Üzerine dondurma, kaymak, Hindistan cevizi, toz Antep fıstığı gibi malzemeler serperek veya servis edebilirsiniz.

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