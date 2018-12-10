Restoran mutfaklarında çalışmadan öğrenemeyeceğiniz 24 püf noktası

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Haydari meze sofralarının en sevilen lezzetlerinin başında gelir. Çok temel birkaç malzemeyle çok nefis sonuçlar elde etmek isteyenler için çok uygun bir tarif olan haydarinin yapılışında dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunur. Bu noktalara dikkat ederseniz ortaya enfes bir haydari çıkmaması imkansız. İşte püf noktalarıyla haydari tarifi.
Birçok yemeğin, tatlının kardeşidir kaymak. Onun için sofraların tamamlayıcısı da diyebiliriz. Marketlerde satılan kaymakları tüketirken kafanızdaki soru işaretleri bitmek bilmiyorsa, siz de evinizde kendi kaymağınızı kolayca yapmak istiyorsanız, “Kaymak nasıl yapılır?” sorusunun cevabı evde süt kaymağı yapmak isteyenler için bütün detaylarıyla burada…