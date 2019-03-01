Restoran çalışanları uyarıyor: Bu yemekleri kesinlikle yemeyin!

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Hafif bir o kadar da pratik bir tatlı arayanlar için Ege’nin en sevilen lezzetlerinden lor tatlısının cevizli tarifini derledik. Zamansız bir lezzet olan lor tatlısını yazın dondurmayla da tüketebilirsiniz. İşte, cevizli lor tatlısı tarifi ve püf noktaları
Tencere yemeklerinin en sevilenlerinden yahni, hem beyaz hem de kırmızı etle yapılabiliyor. Her ne kadar kış yemeği gibi görülse de yahni, mevsimden bağımsız bir lezzet. Peki, yahni nasıl yapılır? İşte, arpacık soğanlı tavuk yahnisi ve fesleğenli patates püresi tarifi