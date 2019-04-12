Rekor kırıldı! Görenler şaşkına döndü

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Yemek dünyasının ünlü şefleri Ali Ronay, Cihan Kıpçak ve Esen Hünal, öğrencilerle bir araya geldi. Şefler, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerine iyi şef olmanın gerekleri hakkında bilgiler verdi.
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu balıkçı Kenan Balcı, müzesini ziyarete gelen öğrencilere elleriyle hazırlayıp pişirdiği balık köftesini ikram edip tarifini anlattı. Çocukların zaman zaman kılçıklarından dolayı balık yemek istemediğini söyleyen Kenan Balcı, kolayca hazırlanan balık köftesi ile miniklerin de sağlıklı beslenebileceğini belirtti.