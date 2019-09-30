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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
30 Eylül 2019 - 09:59,

Rekor kırdılar! Tam 2 bin 842 metre, 20 ton...

İzmir'de dünyanın en büyük dilimli pastası rekoru kırıldı!

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İzmir’de Kültürpark’ta düzenlenen Pastart Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali’nde 2 bin 842 metre uzunluğunda, 20 ton ağırlığında dünyanın en büyük dilimli pastası yapıldı.

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Yapımı yaklaşık 4 saat süren ay ve yıldız şeklindeki pasta, 1500 şef tarafından hazırlandı.

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İzmir Kültürpark’ta ’Pasta Şehri İzmir’ sloganıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Pastart Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali’nin son gününde hazırlanan 2 bin 842 metre uzunluğundaki festival pastası ile dünya rekoru kırıldı.

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Kültürpark’ı neredeyse tümüyle saran rekor pasta, İzmir 8. Noteri Filiz Özen tarafından tescil edildi.

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1500 usta şef tarafından hazırlanan ve yapımı yaklaşık 4 saat süren ay ve yıldız şeklindeki pastada, 200 bin yumurta, 2 ton un, 2 ton şeker, 10 ton krema kullanıldı.

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20 ton ağırlığına ulaşan pastanın final bölümü olan ay yıldız şeklinde düzenlenen kısmı ise Pastart için İzmir’e gelen yabancı şefler ile Anadolu Otizm Vakfı’nın öğrencileri tarafından hazırlandı.

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15 santimetre genişliğinde tasarlanan festival pastası, lezzeti ile de ziyaretçilerden tam not aldı.

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Büyük bir emekle hazırlanan pasta son aşamada, fuar alanına gelen ziyaretçilere servis edilerek, şehrin en tatlı dünya rekoru hep birlikte kutlandı.

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Daha önceki dilimli pasta rekoru 1800 metreyle Japonya’da, normal pasta rekoru ise 2 bin 700 metre ile Antalya’nın Alanya ilçesinde kırılmıştı.

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Festivalde Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, gördükleri manzaranın İzmir için olağanüstü olduğunu aktararak, "Birçok ilke ev sahipliği yapmış Kültürpark’ta İzmirli’yi böyle bir etkinlikte buluşturmak bizi çok mutlu ediyor. Birinci günden itibaren önemli etkinlikler gerçekleştirdik. Bugün 3 bin metrelik dünya rekorunu kırdık. Dünyanın en büyük pastasını, İzmirli ustalarımızın eliyle ilklerin şehri İzmir’de yaptık" dedi.

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Şef Yurdagül Kurt, "Hazırlıklar yaklaşık bir haftadır sürüyordu. Bugün yoğun geçti. Pastamız için öncelikle kek hazırladık. İçine çikolata parçalarını koyduk ve üzerine de pasta kremasını sürdük. En sonunda süslemeleri yaparak pastamızı hazırladık. Çok büyük bir ekiple bugün dünyanın en büyük pastasını hazırlamanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

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İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Geleceğin Özel Çocukları Projesi kapsamında dünyanın en büyük pastasında otizmli öğrencilerin görev aldığını belirten proje koordinatörü Funda Sel, "Biz öğrencilerimizi toplumla bütünleştirmek amacıyla projemizi yürütüyoruz. Otizmli öğrencilerimize iş alanlarında istihdam sağlamayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz burada bugün hem eğlendiler hem de pasta hazırladılar" dedi.

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