Rekor kırdılar! Tam 2 bin 842 metre, 20 ton...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Her yörede farklılık gösteren ve içerisindeki bolca baharatlarla kahvaltı sofralarımıza gelen muhammara Anadolu mutfağında geniş yer tutuyor. Seveni olduğu kadar sevmeyeni de bulunan bu lezzet ceviz ve peynirin muhteşem uyumu ile buluşarak hazırlanıyor. Yalnız muhammara yaparken dikkat etmeniz gereken püf nokta cevizi çok fazla küçük parçalara ayırmamak. Peki, muhammara nasıl yapılır? Muhammara malzemeleri neler? İşte kolay muhammara tarifi ve yapılışı.
Konya ve Sivas yöresine özgü bir lezzet olan etli ekmek, içli pide ve lahmacuna benzeyen bir hamur işidir. Etli ekmek yaparken kıyma veya kuşbaşı doğranmış şeklindeki dana eti, ve her biri ince doğranmış soğan, domates ve biberden oluşan karışım uzunlamasına açılmış hamurun üzerine yayılır, çift yönlü pişirilir. İşte, adım adım etli ekmek tarifi