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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
17 Mayıs 2019 - 10:34,

Ramazanda sofraları için üç yöresel tatlı: Enginar tatlısı, incir uyutması, süt helvası

Ege Bölgesi'ne özgü enginar, incir gibi ürünlerden yapılan tatlılar, ramazan ayının klasik lezzeti güllaça alternatif olarak sofraları renklendiriyor.

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Ege mutfağının enginar ve incir gibi dünyaca ünlü ve şifalı bitkileri, ramazan ayında hafif, pratik ve ekonomik tatlı arayanlar için öneriliyor.

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Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı olan güllaçın yanı sıra sofralarında farklı lezzetlere de yer açmak isteyenler için Ege Bölgesi'ne özgü ürünler bir adım öne çıkıyor.

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İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mutfak Sanatları ve Gastronomi Bölümünde hazırlanan Ege tatlıları, tarihi ve yöresel lezzetleri canlandırıyor.

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Limonla ovulmuş enginar çanağının vişne suyu ile renklendirilmiş şerbette 30 dakika pişirildikten sonra tercihe göre kaymak ve ceviz sunumuyla yapılan "enginar tatlısı" ramazan sofralarına hazırlanıyor.

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Kütahya'nın geleneksel tatlısı olarak bilinen, yüzyıllardır tüm Anadolu sofralarını süsleyen "incir tatlısı" da bir başka ramazan tatlısı olarak iftarda tüketilebiliyor. Ege'nin inciri, kaymak ve cevizle doldurulduktan sonra 20 dakika sütte kaynatılıyor ve pekmezle taçlandırılıyor.

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Bölüm koordinatörü şef Tolga Kamiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem sağlıklı hem de en fazla 30 dakika içinde hazırlanabilecek tatlıları önerdiklerini belirtti.

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Sayısız hastalığa şifa olan enginarla yapılan tatlının içerdiği su ve lif oranı ile oruç tutanlara kolaylık sağladığına işaret eden Kamiloğlu, "Ramazanda sadece güllaç yenirmiş gibi bir izlenim oluyor. Güllaç elbette ramazan ayına özgü güzel bir tatlımız. Yöresel reçetelerle evde hazırlayabileceğimiz tatlılar da var. Bunlardan biri de enginar tatlısı. Şeker oranını düşürürseniz bu tatlıyı sahurda dahi tüketebilirsiniz" dedi.

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Kamiloğlu, birçok hazırlama tekniği bulunan incir uyutması ya da incir tatlısının da ramazan sofraları için bir başka Ege reçetesi olduğunu aktardı.

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İftar sofraları için kolay hazırlık sürecinin önemli bir tercih sebebi olduğunu hatırlatan Kamiloğlu, ramazan ayı için süt helvası önerisinde de bulundu.

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Kamiloğlu, hazırlaması 15 dakika süren tatlının şeker oranının düşürülebileceğini ve daha hafif hale getirilebileceğini söyleyerek, şu tarifi verdi:

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"Süt helvası hem eski hem de ekonomik basit bir tarif. Genelde Bursa yöresinde yapılıyor ve ramazan ayına çok uygun. Tereyağı ile kavrulan una süt ve şeker katılıyor. Bir süre kavurduktan sonra 10 dakika fırınlanıyor ve yalancı kazandibi adıyla da sunulabiliyor. Üstüne badem ve nar ekleyerek besleyicilik oranını dengeleyebilirsiniz. Maliyeti çok uygun. Helva geleneğini de sürdürüyor."

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Osmanlı saraylarından gelen bir başka ramazan geleneğinin ise şerbetler olduğunu anımsatan Kamiloğlu, farklı oranda nişasta ve süt ile yapılan muhallebi parçalarının da bulunduğu Helatiye Şerbeti'nin yine Ege'ye özgü bir lezzet olan damla sakızı ile renklendirilebileceğini ifade etti.

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