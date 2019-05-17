Ramazanda sofraları için üç yöresel tatlı: Enginar tatlısı, incir uyutması, süt helvası

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Basque Mutfak Merkezi (Basque Culinary Center - BCC) tarafından bu yıl İspanya’da 5’incisi düzenlenen UNWTO Gastronomi Turizmi Dünya Forumu’nun Türkiye’den tek konuşmacısı olan Şef Ebru Baybara Demir, dünyanın farklı ülkelerinden bir araya gelen gastronomi ve turizm profesyonellerine Mardin ve Şanlıurfa’da gerçekleştirdiği projeleri anlattı.
Pilav ve et yemeklerinin yanına tamamlayıcı bir tarif arayanlar için pratik bir o kadar da lezzetli bir önerimiz var: Fırında sebze kebabı. Sebze kebabının içerisindeki malzemeleri aynı büyüklükte ve ince doğrarsanız pişirme süresini kısaltabilirsiniz. İşte, zeytinyağlı sebze kebabı için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları