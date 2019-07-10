Pizza seviyorsanız bu tariflere bayılacaksınız... Sucukludan balıklıya çeşit çeşit pizzalar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Lezizz Menüler HaberleriPizza seviyorsanız bu tariflere bayılacaksınız... Sucukludan balıklıya çeşit çeşit pizzalar
GeriLezizz Menüler Pizza seviyorsanız bu tariflere bayılacaksınız... Sucukludan balıklıya çeşit çeşit pizzalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Lezizz Menüler
10 Temmuz 2019 - 15:37,

Pizza seviyorsanız bu tariflere bayılacaksınız... Sucukludan balıklıya çeşit çeşit pizzalar

Pizza çocukların da büyüklerin de en sevdiği yemeklerden. Çok lüks sofralara da öğrenci evine de yakışan, nefis pizzayı ülkemizde çok iyi yapan mekanlar var elbette ama siz pizzanızı evde kendiniz yapıp gönül rahatlığı ve zevkle yemek isterseniz pizza tariflerimizi mutlaka değerlendirmelisiniz. İşte nefis pizza tarifleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Karışık pizza tarifi

Karışık pizza tarifi

Pizza sevmeyen var mı? Hele şöyle her şeyiyle evde yapılmış, fırından yeni çıkmış sıcacık bir pizza tokken bile yenir. Sizin için çeşit çeşit malzemelerle süslediğimiz enfes bir karışık pizza tarifimiz var. Karışık pizza tarifimiz meraklılarını bekliyor. İddia ediyoruz, bundan sonra dışarıdan pizza söylemek istemeyeceksiniz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
2Ton balıklı pizza tarifi

Ton balıklı pizza tarifi

Balık sevenler için ton balığı ve sebzelerle hazırlanmış bir ev yapımı pizza tarifimiz var. Dışarıda yediğiniz pizzalardan eksiği olmayan, hatta fazlası olan bu ton balıklı pizza tarifini herkes çok sevecek. Balık yemek istemeyen çocukları da bu pizzayla kolayca ikna edebilirsiniz, aklınızda olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3Pratik pizza tarifi

Pratik pizza tarifi

Ansızın gelen misafirlere kolayca pizza hazırlamak ister misiniz? Çok kısa süre içinde yapıp dilediğiniz malzemelerle süsleyerek lezzetlendirebileceğiniz bu pizzanın tarifi kısa süre içinde favorileriniz arasına girecek. İşte tadına doyamayacağınız pratik pizza tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4Rulo pizza tarifi

Rulo pizza tarifi

Lezzeti bildiğiniz pizza ama görüntüsü çok farklı... Dümdüz yuvarlak pizza yemeklerden sıkılanlara tavsiyemiz rulo pizza. Ana yemeklerin yanı sıra çay saatlerinde de servis edebileceğiniz rulo pizzanın malzemelerini de dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!

TARİF İÇİN TIKLAYIN
5Otlu Ege pizzası tarifi

Otlu Ege pizzası tarifi

Ege'nin otları yemeklere çok yakıştığı gibi pizzalara da çok yakışıyor. Roka, fesleğen ve kuzukulağıyla süslenmiş bu pizzanın keçi peynirleri de Ege'den. İşte enfes bir pizza tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
6Tavada pizza tarifi

Tavada pizza tarifi

İtalyanların meşhur lezzeti pizza genelde dışarıda yenen ya da eve sipariş edilen bir yemek ama aslında evde pizza yapmak çok kolay. Üstelik öyle bir sürü alete edevata da gerek yok. Düzgün bir tava bu iş için yeter de artar bile. Bu fikir sizi heyecanlandırdıysa tarifimize mutlaka bir göz atmalısınız. Çok beğeneceğinizden eminiz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
7Mini pizza tarifi

Mini pizza tarifi

Pizza sevmeyen insan neredeyse yok denilecek kadar az. Tahminen siz de pizzaya bayılıyorsunuz. Evinizdeki malzemelerle, dilediğiniz her an yapabileceğiniz mini pizzaların tadı leziz, yapılışı ise oldukça pratik. Siz de ailenizi oldukça sevindirecek olan mini pizzaları yapmak isterseniz tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
8Ispanak pizzası tarifi

Ispanak pizzası tarifi

Pizza her yaştan herkesin zevkle tükettiği bir lezzet. Genellikle et ve şarküteri ürünleriyle yapılan pizzayı sebzeyle süslemek de gayet başarılı sonuçlar yaratabiliyor. Örneğin ıspanaklı bu pizza, en sebze sevmezleri bile mutlu edebilecek kadar lezzetli. İşte tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
9Pratik pizza tarifi

Pratik pizza tarifi

Pizza sevmeyen olabileceğine inanmıyoruz. Hele ki birkaç temel malzemeyle kısa süre içinde evde yapılan pratik pizzaların tadına doyum olmuyor. Bu pizzayı kahvaltılarda ve 5 çaylarında tüketebileceğiniz gibi yanınızda pikniklere bile götürebilirsiniz. İşte evde yapıp zevkle yiyebileceğiniz pratik pizzanın tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
10Muffin pizza tarifi

Muffin pizza tarifi

Pizza yapmanın çok zor bir iş olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Birkaç basit malzemeyi karıştırıp muffin kalıplarına dökerek kolayca pizza yapabilirsiniz. Bir tanesi asla yetmeyen muffin pizzanın tarifi aşağıda. Mutlaka deneyin, çok beğeneceğinizden eminiz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Kütahya'da bir dondurmacı üretti, Türkiye'nin her yerinden sipariş yağıyor

Coğrafi işaret alarak ünü yurt dışına ulaşan Simav kestanesi dondurma üretiminde de kullanılmaya başlandı.

İHA /
Lezizz Öneriler

Kiraz sapı çayı nasıl yapılır? Kiraz sapı çayının tarifi

Kiraz, “Arkamdan dut yetişmese, yiyenin boynunu sapıma döndürürüm” dermiş. Kirazın düşük kalorili, zayıflama etkisi olan bir meyve olduğunu anlatmak için kullanılan bu söz, kilo vermek isteyenlerin kulağına küpe olmuş olmalı ki birçok kişi özellikle kiraz sapı çayını zayıflamaya yardımcı olarak görüyor. Bu tür ürünleri kullanmadan önce bir uzmana danışmanız gerektiğinin altını bir kez daha çizdikten sonra “Kiraz sapı çayı nasıl yapılır?” sorusuna yanıt vermeye çalışalım. İşte evde kiraz sapı çayı yapılışı ve faydaları…

Fotoğraf: Ingimage /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git