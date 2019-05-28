Birkaç sene önce adını bilen yoktu... Bugünkü sonuçlar inanılmaz

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 28 Mayıs'ta yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de bisküvili saray sarması oldu. Peki, saray sarması nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı saray sarması tarifi...
Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, Şanlıurfa'nın geleneksel yemeği boraniyi yere göğe sığdıramadı. Öz, et tüketmek istemeyenlerin de borani yapabileceğini söyledi. İşte Mehmet Öz’ün ‘ömür uzatır’ dediği boraninin tarifi ve püf noktaları...