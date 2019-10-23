Pişirirken içine altın koyuyorlar! Adının hikayesi de çok ilginç

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Hem süs hem sebze olarak kullanılan kuşkonmaz, özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan lezzetlerden biri. Kuşkonmazı haşlama yöntemiyle, ızgarada, mangalda ya da tavada pişirerek tüketebilirsiniz. İşte, ‘kuşkonmaz nasıl temizlenir?’, ‘kuşkonmaz nasıl pişirilir?’ sorularının yanıtı
Deniz mahsulü denildiğinde ilk akla gelenlerden biri de karides oluyor. Birçok yöntemle pişirilebilen karidesin en pratik tariflerinden birini derledik: Karides tava. Baharatlarla harmanlanan karides, roka ve maydanozla buluşuyor, enfes bir ara sıcak ortaya çıkıyor. Peki, karides tava nasıl yapılır?