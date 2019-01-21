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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Profiller
21 Ocak 2019 - 12:25,

Pazartesi sabahı diyete başlayanlar için nefis yemek tarifleri Lezizz günün menüsünde

Hafta sonu bol bol yiyip içenler, pazartesi günleri haftaya sağlıklı bir başlangıç yapıp hafta sonu yaptıkları yaramazlıklar telafi derdine düşüyor. Bu nedenle sağlıklı, besleyici ve kalorisi düşük yemek tarifleri büyük önem kazanıyor. Siz de aynı durumdaysanız, pazartesiye özel Lezizz günün menüsüne bir göz atmalısınız. Sağlıklı ve nefis yemek tariflerinden oluşan listemiz tam size göre...

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Tavuğun limon sosuyla mükemmel uyumu uzun süre damağınızdan silinmeyecek. Kısa süre içinde yapıp afiyetle yiyebileceğiniz bu yemek hem çok lezzetli hem de çok hafif. Eğer kalorisini biraz daha azaltmak isterseniz sosuna krema yerine süt ekleyerek de enfes bir limon soslu tavuk yemeği yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!

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Yararları saymakla bitmeyen brokoliyle yapabileceğiniz bir çorba tarifimiz var. İçine başka birçok yeşil sebze de eklenen ve tam bir sağlık deposu olan bu çorbanın aynı zamanda benzersiz bir detoks etkisi var. Yapılışı da gayet pratik olan yeşil detoks çorbasının tarifi hemen aşağıda...

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Kısır öğlen ya da akşam yemeğinde, 5 çayında ya da gece karnımız acıkınca yiyebildiğimiz ve asla bıkmadığımız bir lezzet. Kısırı bulgur yerine kinoayla yapıp hem kalorisini düşürmeye hem de bu klasik tarifi biraz modernleştirmeye ne dersiniz?

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Hepimiz daha sağlıklı beslenmek istiyoruz ama sağlıklı tarifler çoğu zaman lezzet beklentimizi karşılamıyor. Sarı mercimekle yapabileceğiniz bu salata hem sağlık hem de lezzet açısından liste başı olacak nitelikte. Nar ekşili ve zeytinyağlı sosuyla tadı birkaç kat yukarı çıkan sarı mercimek salatasını sadece hafif bir şeyler aradığınız günlerde değil her zaman zevkle tüketeceksiniz.

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Chia tohumuyla yapabileceğiniz en lezzetli tariflerden biri chia puding. Bu pudingi günün erken saatlerinde yapıp, akşam yemeğinden sonra tatlı niyetine yiyebileceğiniz gibi akşamdan yapıp ertesi sabah kahvaltıda da tüketebilirsiniz. Her şekilde sizi mutlu edecek narlı chia puding tarifi hemen aşağıda.

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Geleneksel Anadolu lezzetlerine gönül verenlerin pek çoğunun listesinde bir numarada yer alan keşkek, ilk bakışta yapılışı çok zahmetli görünen ancak belli püf noktalarına dikkat edildiğinde o kadar da zor olmayan bir yemek. Anadolu mutfağının bu eşsiz lezzetini evinde yapmak isteyenler için dikkat edilmesi gereken püf noktalarını etli keşkek ve tavuklu keşkek tarifini içeriğimizde topladık. Keşkek pişirmeden önce mutlaka okumalısınız…

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Tiramisu nasıl yapılır? Orijinal tiramisu tarifi ve kolay tiramisu tarifi

İtalyan mutfağının en sevilen tatlılarından tiramisu artık sadece İtalya'da değil dünyanın dört bir yanında yapılan ve zevkle tüketilen bir lezzet haline geldi. Kelime anlamı "Beni neşelendir" olan tiramisu, gerçekten de yiyene keyif veren bir tatlı. Peki evde tiramisu yapmak istiyorsanız nelere dikkat etmelisiniz? İşte bu nefis İtalyan lezzetini sofrasında misafir etmek isteyenler için tiramisu yapımı ve püf noktaları...

Fotoğraf: Ingimage /

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