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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
02 Ocak 2019 - 11:27,

Pazarda kilogramı 20 TL'den satılıyor sofralardan eksik olmuyor

Yağmurun ardından açan güneşle çıntar mantarları coştu. Ancak mantarın zehirlisini zehirsizinden ayırmayı bilmeyenlerin kesinlikle mantar toplamaya çıkmaması gerekiyor.

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Antalya’nın Kaş ilçesinde yağmurun ardından ortaya çıkan ve halk arasında melki ya da kalıca mantarı olarak bilinen çıntar mantarı yoğun ilgi görüyor.

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Vatandaşlar, yağmurun ardından açan güneşle birlikte özellikle çam ağaçlarının diplerinde kendiliğinden ortaya çıkan mantarı toplayabilmek için sabahın erken saatlerinde yola çıkıyor.

ÇINTAR NASIL PİŞİRİLİR? İŞTE CEVABI!
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Dağlık ve ormanlık alanlarda yağmurun ardından özellikle çam ağaçlarının dökülen yaprakları altında, çayırlıklarda kendiliğinden ortaya çıkan çıntar mantarı keskin kokusu ve yumuşak yapısıyla biliniyor.

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Toplaması emek isteyen mantarın zehirli mantarlardan ayrılması da ustalık istiyor. Pazarda kilosu 20 liraya satılan mantar, mangal ızgara, sote ve kavurma olarak sofralardaki yerini alıyor.

MANTAR UZMANINDAN KÖYGÖÇÜREN UYARISI: BİLMEYEN TOPLAMASIN
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Mantar toplamaya rastgele çıkılmayacağına dikkati çeken Mustafa Demirci, "Yağmur yağacak, yapraklar dökülecek, yağmur suyuyla çürüyerek torf haline gelecek. İlk güneşli günde çıkacaksın mantara. Tarlada ekilmiş gibi tek tek toplayacaksın. En kaliteli mantar özelikler pıynar ağaçları altında çıkar, çok kaliteli ve lezzetlidir. Sandal ağaçlarının altındaki mantarlar da güzeldir. Çamın altındaki mantar lezzetli olmaz, sert olur. Kaş bölgesinin pıynar ve sandal mantarı kalite ve lezzette on numaradır" dedi.

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İçinde kalsiyum, fosfor, demir, B ve C vitaminleri barındıran mantarın bağışıklık sistemine faydalı olduğu mide rahatsızlıklarına, romatizmal ağrılara, kansızlığa, zihinsel yorgunluğa iyi geldiği biliniyor.

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