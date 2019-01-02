Pazarda kilogramı 20 TL'den satılıyor sofralardan eksik olmuyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Karadeniz’in en sevilen lezzetlerinden mısır ekmeği, mısır ununun fırınlandıktan sonra un haline getirilerek işlenmesi ile yapılan bir ekmek çeşididir. Mısır unu içerisine tuz ve az miktarda şeker eklenerek hazırlanan mısır ekmeğini ister kahvaltıda ister beş çayında tüketilebilir. Peki, Mısır ekmeği nasıl yapılır? İşte pazılı mısır ekmeği tarifi
Dananın göğüs omurları üzerinden boynuna kadar olan kısımdan elde edilen ve en lezzetli etlerden biri olan antrikotun nasıl pişirildiği, kıvamı ve tadı üzerinde büyük etkiye sahip. Bu nedenle antrikot pişirirken bazı püf noktalarına çok dikkat etmek gerekiyor. Lokum gibi ve nefis bir antrikot pişirmek istiyorsanız bilmeniz gereken bazı püf noktalarını aşağıda listeledik. İşte iyi dana antrikot pişirmenin sırları ve incelikleri…