Pastırma tartışmalarına bir yenisi eklendi: Hindiden pastırma olur mu?

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kahramanmaraş’ta, KOSGEB desteğiyle 2 yıl önce lokanta açan Nazan Gözükara, yanında çalışan ustalardan ders aldıktan sonra ocağın başına geçip kebap pişirmeye başladı. Kebap hazırlama ve pişirmenin diğer yemeklere göre zor olduğunu belirten Gözükara, "Hem müşterilerim memnun hem ben memnunum" dedi.
Yaşar Üniversitesi öğrencisi Batuhan Göbekli ve Yunus Sandıkcı, ekip arkadaşlarıyla birlikte, ’Asla yalnız yemek yemeyin’ sloganıyla tasarladıkları Bi’tabak isimli girişimlerini, Üniversitenin Kuluçka Merkezi Minerva’da hayata geçirdi. Genç girişimciler, ’yeni nesil sosyal sofra’ olarak tanımladıkları uygulamaları ile birbirini hiç tanımayan insanları aynı sofrada buluşturup tanıştırarak sosyalleşmelerini sağlamayı amaçlıyor.