Parmak ısırtan salatalar yapmanın sırları

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Malzemeleriniz ne kadar lezzetli olursa olsun, iyi bir sosunuz yoksa salatanız bir hiçtir.
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Hangi sebzeleri kullanırsanız kullanın bir salatanın lezzetini belirleyen asıl bileşen sosudur. Zeytinyağı ve sirkeli soslar, yoğurt veya mayonez bazlı krema tipi soslar ve yumurta ile yoğunlaştırılmış soslar bunlardan bazılarıdır. Salatanıza beğeneceğiniz şekilde iyi malzemelerle hazırlanmış bir sos dökmezseniz yediğiniz sebzelerden keyif almazsınız. Salata hazırlamanın altın kurallarını şöyle sıralayabiliriz…
Fotoğraflar: Alamy
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Marketten alacağınız hazır soslar hem pahalı hem de içerik olarak genellikle kalitesiz ve sağlıksız olacaktır. Çünkü hazır soslarda mısır şurubu, kalitesiz zeytinyağı ve onlarca endüstriyel düzenleyici bulunur. Unutmayın ki en iyi sos evde kendi ellerinizle hazırlayacağınız sostur.
Fotoğraflar: Alamy
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Zeytinyağı-limon veya sirkeli sosun asidik bir yapısı vardır. Karışıma biraz hardal ve şeker katarak sosun hem daha katı bir hal almasını hem de dibe çökmeden salataya daha homojen bir şekilde karışmasını sağlayabilirsiniz.
Fotoğraflar: Alamy
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Zeytinyağı-limon veya sirkeli sosu hazırlarken 1 birim limon veya sirkeye karşılık 3 birim yağ kullanılmalıdır.
Fotoğraflar: Alamy
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Tüm malzemelerin kaliteli olması önemlidir ancak mümkünse alabildiğiniz en kaliteli zeytinyağını kullanmaya çalışın. Çünkü zeytinyağı salata soslarının en temel bileşenidir.
Fotoğraflar: Alamy
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Şeker içeriği olan ürünleri kullanarak asidik tadı dengeleyebilirsiniz. Az miktarda bal, reçel, elma veya portakal suyu kullanabilirsiniz.
Fotoğraflar: Alamy
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Baz sosu hazırladıktan sonra isterseniz farklı baharatlar ve rendelenmiş parmesan peyniri kullanarak daha farklı soslar hazırlayabilirsiniz.
Fotoğraflar: Alamy
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Hazırladığınız sosu kararında olacak biçimde salatanıza dökün. Sosu ne kadar güzel hazırlarsanız hazırlayın gereğinden fazla miktarda dökerseniz salatanız sebze çorbasına dönüşebilir.
Fotoğraflar: Alamy
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Cherry domates ve zeytin gibi büyük parçaları bulunan salataları ana servis tabağında karıştırmayın. Bu büyük parçalar genellikle dibe çöker ve tabağınıza almanız zorlaşır. Sosu ayrıca servis ederek tabaklarda salatanın üzerine dökülmesi daha faydalı olacaktır.
Fotoğraflar: Alamy
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Hazırladığınız salata sosu fazla geldiğinde bir kavanoz ya da şişeye koyarak buzdolabında saklayabilirsiniz. Ancak tekrar kullanmanız gerektiğinde buzdolabından çıkarttığınız gibi yaptığınız salataya dökmeye çalışmayın. Sosu oda sıcaklığında bekletin. Yeterince ısındıktan sonra iyice karıştırarak salatanıza dökebilirsiniz.
Fotoğraflar: Alamy
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Sosun yanı sıra kızarmış ekmek parçaları ve krutonlar, salam veya tavuk parçaları, haşlanmış yumurta dilimleri ve rendelenmiş veya dilimlenmiş peynirler ekleyerek salatanızı bir yemeğe de dönüştürebilirsiniz.