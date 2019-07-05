Öyle tuhaf bir alışkanlığı var ki... Sabahları içtiği kahve...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriÖyle tuhaf bir alışkanlığı var ki... Sabahları içtiği kahve...
GeriYemek Kültürü Öyle tuhaf bir alışkanlığı var ki... Sabahları içtiği kahve...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Alamy
05 Temmuz 2019 - 01:23,

Öyle tuhaf bir alışkanlığı var ki... Sabahları içtiği kahve...

Hollywood dünyasından sporculara, siyasetçilerden iş insanlarına birçok ünlünün tuhaf yeme içme alışkanlıklarını araştırdık. İşte çok şaşıracağınız tuhaf alışkanlıklar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/30

Birçoğumuzun yeme içme konusunda tuhaf alışkanlıkları var. Ünlü insanlar da bu alışkanlıklardan muaf değil elbette. Kimi bütün gün aşırı acı biberleri atıştırmalık niyetine yiyor, kimi kahvesi saat yönünün tersine karıştırılmazsa kesinlikle içmiyor. Sizin için Hollywood dünyasından sporculara, siyasetçilerden iş insanlarına birçok ünlünün tuhaf yeme içme alışkanlıklarını araştırdık.

2/30

Sosyal medya fenomeni ve yemek kitabı yazarı model Chrissy Teigen, canı cips istediğinde paketteki taneleri çıkarıp dışındaki sosunu yalıyor ardından cipsleri yeniden pakete koyuyormuş. Teigen bu tuhaf alışkanlığını “Lezzetini alıyorum ama karbonhidrat almıyorum” diye açıklamış.

3/30

Donald Trump yemeklerini çok iyi pişmiş seviyormuş. Yumurtalarının iyice katılaşana kadar pişirilmesini isteyen Trump bifteğinin de iyi pişmiş olmasını istiyormuş.

4/30

Oyuncu Jessica Alba, suyuna pembe Himalaya tuzu ekleyip öyle içiyormuş. Özellikle spordan sonra tuzlu su içen Alba’nın bunu yapmasının sebebi doğuştan düşük kan şekerini ve tansiyonunu yükseltmek.

5/30

Bir başka ünlü Jessica, Jessica Biel da sabahları duşa girerken kahvaltısını da yanına alıyormuş. Yoğun temposu nedeniyle doğru düzgün kahvaltı etme fırsatı bulamayan Biel, çözümü böyle bulmuş.

6/30

Berkshire Hathaway’in CEO’su Warren Buffett 90 yaşına merdiven dayadı ancak halen çok sağlıklı. Buffett bunun sırrını günde 5 kutu kola içmesi olarak açıklıyormuş. Hatta “Günde 2700 kalori alıyorsam bunun dörtte biri koladan geliyordur” demiş Forbes dergisine. Buffett’ın bu tercihi yapmasının sebebi ise “6 yaşındakilerin ölüm oranının çok düşük olması” imiş.

7/30

Bir başka kola sever de yakın zamanda hayatını kaybeden modacı Karl Lagerfeld’miş. Lagerfeld sıcak hiçbir içeceği tüketmiyormuş ancak günde 10 kutu diyet kola içiyormuş. Güne iki protein karışımı ve buharda pişmiş elmayla başlayan Lagerfeld öğle yemeği yemiyormuş.

8/30

ABD’li siyasetçi Hillary Clinton, bütün bir gün boyunca aşısı acılığıyla bilinen jalapeno biberlerini atıştırıyormuş. Geçmişte Clinton’ın ekibinde çalışmış bir danışman bunu şöyle anlatmış: “Yanımızda bir tabak dolusu çiğ jalapeno biberi olmadan bir günümüz hatta dakikamız geçmezdi. Bu biberleri patates cipsi gibi yerdi.” Clinton bu alışkanlığı 1992’de eşinin başkanlık yarışı sırasında bağışıklık sistemini güçlendirmek için edinmiş.

9/30

Oyuncu Catherine Zeta Jones’unkine tam bir yeme alışkanlığı demek mümkün değil aslında. Zeta Jones dişlerini çilek püresi ve karbonattan oluşan bir karışımla fırçalıyormuş. Oyuncu bu formülle diş sağlığını koruduğunu söylüyormuş.

10/30

Novak Djokovic, kazandığı maçlardan sonra kortun çimlerini yermiş. Rafael Nadal’a karşı önemli bir galibiyet aldıktan sonra kortun çimlerini yiyen Djokovic, gazetecilerin sorusuna “Kendimi bir hayvan gibi hissettim. Tadının nasıl olduğunu merak ettim, lezzetliydi” demiş. Djokovic günlük hayatında glüten, süt ürünleri, kafein ve rafine şeker tüketmiyormuş.

11/30

Selena Gomez patlamış mısırı “Teksas tarzı” seviyormuş, yani acı biber sosu ve turşu suyuyla. ABD gibi patlamış mısırın genelde karamelle yani tatlı olarak tüketildiği bir ülke için tuhaf bir alışkanlık olabilir ama acılı patlamış mısıra bizim bir itirazımız yok.

12/30

Elvis Presley yemek işini çok ciddiye alıyormuş. Mutfağındaki çalışanların 24 saat görev başında olmasını istiyor hatta kapalı devre kameralarla sürekli ne yaptıklarını izliyormuş. Bir de yediklerinin mutlaka bir lokmada ağza atılabilecek şekilde kesilmiş olmasını istiyormuş.

13/30

Beatles üyelerinden Ringo Starr hayatı boyunca hiç soğan ve pizza yememiş. Bunun sebebi Starr’ın alerjileriymiş. En sevdiği yiyecek ise keçi peyniriymiş, bunu da Rolling Stone dergisine verdiği bir röportajda açıklamış.

14/30

Big Little Lies’ın yıldızlarından Shailene Woodley, bir taksi şoförünün sağlığa çok faydalı olduğu tavsiyesi üzerine kil yediğini açıklamış. “Kilin vücut için çok iyi olduğu keşfettim. Vücudunuz tarafından absorbe edilmiyor ve negatif izotopların vücuttan atılmasını sağlıyor” diyen Woodley halinden oldukça memnun gibi.

15/30

Andy Warhol doğum günlerinde pastasının tamamını kendi kendine yermiş. Hatta tatlıyı o kadar seviyormuş ki akşam yemeğinde bifteği bir kenara bırakıp reçelli ekmek yiyor ve “Protein pişirirken kendimi kandırıyorum. Tek istediğim şey şeker” diyormuş.

16/30

Pablo Picasso ise belli birkaç gıda maddesi dışında hiçbir şey yemezmiş. Bunlar maden suyu, süt, sebze, balık, pirinç lapası ve üzümmüş.

17/30

Mariah Carey bir dönem haftada 3 gün sadece lahana, patlıcan, erik gibi mor yiyeceklerle besleniyormuş. Carey’nin gençlik sırrı bu yiyeceklerin antioksidan etkisi mi acaba?

18/30

Korku ve gerilim romanlarının usta yazarı Stephen King yazı yazmaya başlamadan önce her zaman bir dilim cheesecake yermiş. King, kaygan olan hiçbir şeyi de yemiyormuş. Örneğin Bon Appetit dergisine “Ben istiridye yemiyorum, boğazımdan geçerken verdiği o kaygan his korkunç” diye bir açıklama yapmış.

19/30

Oyuncu Renee Zellweger da bütün gün atıştıranlardanmış ancak kalori almamak için sürekli buz küpleri yiyormuş. Zellweger bunu, “Sürekli beslenme hissini yaşadığım müddetçe bu durum bir yere kadar çekilir olabiliyor” diye açıklamış.

20/30

Playboy’un patronu Hugh Hefner sadece o partileriyle meşhur evinin mutfağından çıkan yemekleri yiyormuş. Restorana giderken bile yanında yemeğini götürür, “Modeller menüden dilediklerini seçebilir ama ben yanımda kuzu pirzola ve fırında patates getirdim, yemeğim hazır” dermiş.

21/30

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, 2011 yılında sadece kendi öldürdüğü hayvanların etlerini yeme kararı almış. Ancak bu kararın ömrü pek uzun olmamış ve Zuckerberg eski yemek düzenine dönmüş.

22/30

Böceklerin gıda olarak tüketilmesi fikri bugün birçoğumuzu halen ürpertse de Angelina Jolie ve ailesi yıllardır çeşit çeşit böcekleri günlük beslenme düzenlerinden eksik etmiyorlarmış.

23/30

Bill Gates genç bir bilgisayar programcısıyken bol miktarda toz portakallı içecek tüketirmiş. “Ne var bunda?” diyebilirsiniz elbette ama ilginç olan Gates’in bu içecekleri suyla karıştırmadan, toz halinde tüketmesi.

24/30

Dünyanın en hızlı insanı diye nitelendirilen Usain Bolt’un hızının sırrı panelenmiş tavuk parçalarıymış. 2008 Pekin Olimpiyatları’nda 3 altın madalya aldıktan sonra sırrını soranlara cevap olarak “1000 tane nugget yedim” cevabını vermiş.

25/30

ABD eski Başkanı Barack Obama tam bir sebze delisiymiş, en sevdiği sebze de brokoliymiş. Bu tercihini destekleyen çok fazla kişi olmayabilir.

26/30

John Legend da Obama gibi brokoliyi sevenlerden. Konsere çıkmadan önce her zaman aynı yemeği yiyen Legend’ın menüsü fırında tavuk ve buharda brokoliden oluşuyormuş.

27/30

Apple’ın kurucusu Steve Jobs bir dönem sadece havuç yiyerek yaşamış. Bu nedenle ister inanın ister inanmayın ama cildi turuncuya dönmüş. Aynı şeyi elmayla da Jobs bu tavizsiz vegan diyet sayesinde vücudunun kokmadığını ve haftada bir kez banyo yapmasının yeterli olduğunu savunuyormuş.

28/30

Bir diğer ABD eski Başkanı Richard Nixon da her yemeği istisnasız ketçapla yermiş. Ketçap olmazsa ağzına lokma sürmüyormuş.

29/30

Bir başka ketçap meraklısı da İngiliz şarkıcı Ed Sheeran’mış. Turneye çıkarken yanına mutlaka acil durumlar için birkaç şişe ketçap alan Sheeran’ın ayrıca bir ketçap dövmesi ve ketçaplı dondurma yapan bir dondurmacısı varmış.

30/30

Müzik dünyasının ünlülerinin kulis kaprisleri denen talepleriyle ilgili haberler hep yazılır ama Jennifer Lopez’inki biraz daha farklı. Lopez kahvesinin mutlaka saat yönünün tersine karıştırılmasını istiyormuş, diğer türlü karıştırılmış kahveyi içmiyormuş. Farkını nasıl ayırt ettiği ise büyük merak konusu. Lopez’in bir diğer alışkanlığı da her yemekten önce greyfurt yağı koklamasıymış. Bu yağın aromasının vücuttaki yağları parçaladığına inandığı için böyle bir şey yapıyormuş Lopez.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Şeftali reçeli nasıl yapılır? İşte şeftali reçeli tarifi

Kahvaltı sofralarımızın olmazsa olmazlarından olan reçel, Türk mutfağında hemen hemen farklı kıvamlarda ve her meyveden hazırlanıyor. Özellikle yaz aylarının gelip meyvelerin tezgahlardaki yerini almasıyla, ev hanımları da kış mevsimi için reçel yapımlarına başladı. Yapımı en fazla araştırılan reçellerden olan şeftali reçeli tarifi de son zamanlarda merak konusu oldu. Peki, şeftali reçeli nasıl yapılır? İşte şeftali reçeli tarifi.

/
Lezizz Öneriler

Tirit nedir, nasıl yapılır?

Orta Asya kültürünün bir parçası olan tirit, yöresel yemeklerden biridir. Samsun'un ilçeleri olan Çarşamba, Kavak, Vezirköprü, Havza, Lâdik ve Asarcık 5 ilçenin tescillenerek patenti alınmış kaz tiridi vardır. Tirit, bazı yörelerde düğün yemeği olarak da bilinmektedir. Bu yemeği Ramazan ayında pideyle yapabilirsiniz. Peki, tirit nasıl yapılır? İşte, tirit için gerekli malzemeler ve adım adım tarifi

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git