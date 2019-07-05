Öyle tuhaf bir alışkanlığı var ki... Sabahları içtiği kahve...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kahvaltı sofralarımızın olmazsa olmazlarından olan reçel, Türk mutfağında hemen hemen farklı kıvamlarda ve her meyveden hazırlanıyor. Özellikle yaz aylarının gelip meyvelerin tezgahlardaki yerini almasıyla, ev hanımları da kış mevsimi için reçel yapımlarına başladı. Yapımı en fazla araştırılan reçellerden olan şeftali reçeli tarifi de son zamanlarda merak konusu oldu. Peki, şeftali reçeli nasıl yapılır? İşte şeftali reçeli tarifi.
Orta Asya kültürünün bir parçası olan tirit, yöresel yemeklerden biridir. Samsun'un ilçeleri olan Çarşamba, Kavak, Vezirköprü, Havza, Lâdik ve Asarcık 5 ilçenin tescillenerek patenti alınmış kaz tiridi vardır. Tirit, bazı yörelerde düğün yemeği olarak da bilinmektedir. Bu yemeği Ramazan ayında pideyle yapabilirsiniz. Peki, tirit nasıl yapılır? İşte, tirit için gerekli malzemeler ve adım adım tarifi