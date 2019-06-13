Osmanlı'ya ait bu lezzeti tatmak isteyenler metrelerce kuyruğa girdi

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Malta Turizm Ofisi’nin Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleştirdiği “Tarihin Tadına Bak” adlı etkinlikte buluşan ve İlber Ortaylı’nın anlatımıyla Akdeniz’in tarihini gastronomi perspektifinden dinleyen konuklar, tarihi tariflerle hazırlanmış yemeklerin tadına baktı.
Badem sütü laktoza duyarlılığı olanlar, veganlar ve hayvansal gıdaları daha az tüketmek isteyenlerin en sık tükettiği içeceklerin başında geliyor. Fındık, ceviz, soya gibi birçok başka bitkiden de süt elde etmek mümkün. Ancak badem sütü rengi, kıvamı ve tadıyla herkesi mutlu ediyor. Badem sütü gittikçe yaygınlaşıyor, son dönemde marketlerde sıkça karşımıza çıkıyor. Ancak siz isterseniz badem sütünüzü evde kendiniz de yapabilirsiniz. İşte nefis ve katkısız bir badem sütü içmek isteyenler için püf noktaları ile badem sütü yapılışı…