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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Haberler
AA
27 Aralık 2018 - 09:43,

Osmanlı'dan miras kalan tatlar okulda öğretiliyor

Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış ve saray lezzetlerinin birçoğunun kaynağı olan Edirne'de geleceğin şef adayları öğrenciler, Osmanlı'dan miras kalan yemekleri uygulamalı olarak öğreniyor.

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Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış ve saray lezzetlerinin birçoğunun kaynağı olan Edirne'de, geleceğin şef adayları öğrenciler Osmanlı'dan miras kalan tatları yapmayı öğreniyor.

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Edirne Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı Mutfak Bölümü öğrencileri, "Türk Mutfağı" dersinde Osmanlı'dan miras kalan, bir kısmı unutulmaya yüz tutmuş yemekleri uygulamalı olarak yapıyor.

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Öğrenciler derste, Osmanlı padişahlarının sofralarını süsleyen fasulye dolmasından (fotoğrafta önde) badem çorbasına, kaçamaktan (fotoğrafta arkada sağda) cıllığa (fotoğrafta arkada solda) kadar birçok saray lezzetini konusunda uzman öğretmenlerden öğrenme fırsatı yakalıyor.

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Edirne Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sefer Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan lezzetleri öğrencilere öğrettiklerini söyledi.

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Osmanlı'dan miras lezzetlerin unutulmaması için çaba sarf ettiklerini ifade eden Yaşar, "Öğrencilerimize Osmanlı'dan gelen tarihi yemeklerimizi ayrıntılı olarak tanıtıyoruz. Öğrencilerimiz bu yemekleri öğretmenlerimiz eşliğinde uygulamalı olarak yapıyorlar. Bizler bu yemeklerin unutulmaması ve geleceğe aktarılması yönünde büyük gayret sarf ediyoruz. Öğretmenlerimizin bu konuda büyük çabaları var. Öğrencilerimiz de derslerinde çok istekli. Atalarımızdan miras yemekleri, en iyi şekilde öğrenip meslek hayatlarında yapmak gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyorlar" diye konuştu.

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Öğretmen İdris Kaytas ise Edirne'nin zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu dile getirdi.

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Miras yemekleri şef adaylarına öğrettiklerini anlatan Kaytas, "Amacımız atalarımızdan kalan yemekleri, gelecek kuşaklara aktarmak. Bunun için bu yemekleri derslerimize koyduk ve uygulamalı olarak öğrencilerimize yaptırıyoruz. Öğrencilerimiz bu yemeklerin nasıl yapıldığını ve nereden geldiğini öğreniyorlar. Osmanlı'dan günümüze miras kalan yemekler hem lezzetli hem de sağlıklı. Günümüzde hakim olan hızlı yeme alışkanlığına karşı bu yemeklerin yapılması çok önemli" dedi.

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Öğrencilerden Şehri Demirkıran da eğitimini tamamladıktan sonra şef aşçı olmayı istediğini belirterek, "Burada Osmanlı'da ve geçmişte yapılan yemeklerin yapımını öğreniyoruz. Bunlar bizim mirasımız. Geleceğe aktarmalıyız" dedi.

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Fulya Kara da, tarihi lezzetleri öğrenmenin meslek hayatları için önemli olduğunu kaydetti.

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