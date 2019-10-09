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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
Haber Giriş: 09 Ekim 2019 - 10:24,

Osmanlı saraylarında sultanların sofralarına koyuluyordu

Kütahya'nın Emet ilçesinde 3 asırdır keçi peyniri kullanılarak üretilen 'Emet pidesi' lezzetiyle ilgi görüyor.

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Kütahya'nın Emet ilçesinde 3 asırdır keçi peyniri kullanılarak üretilen 'Emet pidesi' lezzetiyle ilgi görüyor.

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Osmanlı döneminde padişah sofralarına konulan nadir lezzetlerden olan Emet pidesi karafırında yapılan, tereyağı ve keçi peyniri kullanılan eşsiz bir lezzet.

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Türkiye'de sadece Emet'te yetişen, sarıot ve kekik yiyen hayvanların peynirinden yapılan ve özel mayalanan hamur kullanılan Emet pidesini yemek için, ilçeye çevre il ve ilçelerden birçok vatandaş bu eşsiz lezzeti tatmak için geliyor.

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Emet pidesinin emek ve sabırla hazırlandığını belirten pide ustası Hüseyin İnceer, “Emet pidesi Emet’te yalnızca belli başlı pideci dükkanları tarafından yapılmaktadır. Su, un ve tuz ile hamur yoğurularak pide şekline getirilir. Üstüne keçi peyniri ve tereyağı konur ve taş fırında pişirilir. Bu eşsiz lezzet asırlardır Emet ilçemizin en meşhur lezzetidir. Biz bu mesleği sürdürmeye ve Emet pidesi yapıp satmaya devam ediyoruz. Ülkemizin her köşesinden vatandaşlarımızı bu eşsiz lezzeti tatmaları için bekleriz” diye konuştu.

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