Osmanlı saraylarında sultanların sofralarına koyuluyordu

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Haşlanmış yumurta ile hazırlanan yumurta dolması kahvaltı ve çay saatleri için özel bir lezzet. Bursa'nın Mudanya ilçesine ait olan bu lezzet, farklı tat arayanlar için alternatif olarak sunuluyor. Sizler de evinizde kahvaltı keyfi yaparken bu farklı tarifle sofralarınızı şölene çevirebilirsiniz. Peki, yumurta dolması nasıl yapılır? Yumurta dolması malzemeleri nelerdir? İşte, yumurta dolması tarifi ve yapımı.
Osmanlı'dan miras kalan zerde, günümüzde de değerini koruyor. Sunumu yörelere göre değişen bu tatlıya nar tanelerinin yanı sıra portakal kabuğu rendesi de ekleyebilirsiniz. Rengini özellikle Arap mutfağında yaygın olarak kullanılan safrandan alan zerdenin yapımında aromatik tatlar kullanılıyor. Peki, zerde tatlısı nasıl yapılır?