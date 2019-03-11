Osmanlı saray mutfağını günümüze taşıyorlar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Diyetisyen Nurdan Balakçı, ofis çalışanlarının daha az hareket ettiklerini daha çok beyin enerjilerini kullandıklarını belirterek, "Akşam eve döndüğünüzde dolabınızda mutlaka haşlama sebze bulunsun. Örneğin karnabahar, brokoli, kabak, taze fasulye vb. Sebzeler hazır olduğu takdirde ister sade halde ister salata sosu ekleyerek tüketebilirsiniz" dedi.
Misafir günlerinin vazgeçilmez lezzetidir kısır. Neredeyse herkesin gönlünde taht kurmuş olan bu salata hem çok pratik hem de çok lezzetli. Tarifin pratik olması herkesin lezzetli kısır yapabildiği anlamına gelmiyor ama buradaki püf noktalarını kullanan herkesin kısırı çok lezzetli olacak… Kısır nasıl yapılır? Lezzetli kısır yapmanın püf noktaları nelerdir? Kısır yaparken nelere dikkat edilmeli? Sorularının cevapları ve kısırınızı lezzetlendirecek olan püf noktalarını öğrenmek isterseniz, kısır tarifimiz ve püf noktalarımız hemen aşağıda…