Osmanlı'nın bu lezzeti sadece o şehrimizde yapılıyor, 14.00'ten sonra bulmak imkansız

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Edirne’de bir börekçi tarafından Bingöl usulü olarak yapılan ve halk arasında ‘Kürt’ böreği olarak da bilinen pudra şekerli sade börek, vatandaşların ilgisini çekiyor. İlk kez deneyen vatandaşlar, "Şekerli börek mi olur?" diye şaşırsalar da yedikten sonra bir tabak daha istiyor.
Karaciğer dostu olarak bilinen ve uzmanlar tarafından tüketilmesi sıkça önerilen enginar, özellikle Ege mutfağının vazgeçilmezlerinden biri. Lezzeti ve düşük kalorisi ile diyet yapanların da baş tacı olan enginarı hem salata hem de ana yemek olarak sunmak mümkün. İşte, ana yemek tariflerine alternatif arayanlar için kıymalı enginar tarifi